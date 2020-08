Neustart trotz Corona: So lief der erste Schultag in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Der erste Schultag macht Elias Ködel auch in Corona-Zeiten glücklich. „Ich bin froh, dass ich nach den Ferien endlich meine Freunde sehe. Trotzdem ist der Start für mich ungewöhnlich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir alle wieder so schnell zusammen in einem Raum Unterricht haben“, sagt der Brandenburger.

Wunsch nach Normalität

Er wünscht sich in der Otto-Tschirch-Oberschule Normalität. „Ich hoffe, dass die Maskenpflicht im Unterricht bei uns nicht notwendig ist“, sagt der Achtklässler. Schulleiterin Andrea Wissinger teilt seine Bitte. Sie betont, wie wichtig es für Lehrer und Schüler ist, die Mimik und Gestik der Gesprächspartner zu sehen. Bei steigenden Infektionszahlen hält sie Veränderungen aber für sinnvoll.

„So einen Start wie in dieses Schuljahr hat es noch nie gegeben. Wir versuchen alle Herausforderungen mit Optimismus zu meistern und arbeiten gemeinsam an Lösungen“, sagt die 39-Jährige.

Schranke für Besucher

Mit dem Start ins Schuljahr besuchen 84 neue Schüler das Haus in der Max-Herm-Straße 8. Im Sekretariat schließt und öffnet Manuela Stephan vor dem Büro eine Schranke für Besucher.

„Not macht erfinderisch und in Zeiten von Corona ist dies eine recht einfache Methode, um die Zahl der Gäste zu regulieren“, sagt sie. Sekunden später bringt die Angestellte am Haupteingang ein Schild an, das Besucher auf die Maskenpflicht hinweist. Zum Schulstart unterschreiben alle 32 Lehrer und 330 Schüler der Otto-Tschirch-Oberschule die Regeln für das Hygienekonzept.

Diese Corona-Regeln gelten in Brandenburger Schulen Das Schuljahr startet an Brandenburger Schulen mit neuen Corona-Regeln. So gilt auf Fluren, Gängen, in Aulen, Treppenhäusern und beim Anstehen im Speiseraum eine Maskenpflicht. Lehrer, Eltern und Besucher müssen die Abstandsregeln von 1,5 Metern einhalten. Eltern sind verpflichtet, sich vor jedem Schulbesuch mit Namen zu registrieren. Schüler und Lehrer müssen ihre Hände regelmäßig waschen. Zu den Hygieneregeln zählt auch die Hust- und Niesetikette in die Armbeuge. Der Verleih und Tausch von Gegenständen ist tabu, die Durchlüftung von Klassenräumen ist nach jeder Unterrichtsstunde Pflicht. In den Fächern Sport und Darstellendes Spiel/Theater gelten besondere Vorschriften, direkter Körperkontakt ist verboten. Im Musikunterricht dürfen Schüler nicht in geschlossenen Räumen singen. Sollten die Infektionsszahlen ansteigen, sind für Lehrer und Schulleiter kleinere Lerngruppen und Homeschooling denkbar. Jede Schule hat ihr eigenes Hygienekonzept, deshalb sind Unterschiede Alltag. Mittagessen in Schulen ist weiter möglich, Lehrer müssen aber beachten, dass nicht zu viele Kinder und Jugendliche auf einmal in einem Mensen- oder Essensraum sind. Kinder mit Covid19-Symptomen müssen der Schule fernbleiben. Dazu zählen Fieber, Atembeschwerden, Halsschmerzen, trockener Husten und der zeitweise Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns.

Strafen für Masken-Verweigerer

„Es ist möglich, die Maske einmal zu vergessen, vielleicht auch noch ein zweites Mal. Sollte das aber wiederholt vorkommen, sind Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen die Konsequenz“, sagt Andrea Wissinger.

Diese reichen von einer Verwarnung bis zum Schulverweis. „Ich habe auch eine Fürsorgepflicht für die anderen Schüler und Lehrer. Es ist wichtig, dass sich alle an die Maßnahmen in Zeiten der Pandemie halten“, sagt die Brandenburgerin.

Dann äußert sie sich zur aktuellen Versorgungslage der Schulen mit Seifen und Desinfektionsmitteln. „Da ist noch Luft nach oben“, sagt sie und kommentiert so die Kritik von Heidi Hauffe und Andreas Kutsche. Das Duo sitzt für die Partei Die Linke im Bildungsausschuss und hat kritisiert, dass nicht alle Schulen ausreichend versorgt sind, um die Hygienekonzepte umzusetzen.

Um die Sicherheit von Lehrern zu erhöhen, beantragt Andrea Wissinger beim städtischen Schulamt Plexiglasscheiben für jeden Unterrichtsraum. „Es ist zwar noch unklar, ob dies finanziell möglich ist, ich versuche es aber“, sagt die 39-Jährige.

Keine Zuckertüte für Neulinge

In der Oberschule Nord steigt hingegen die Aufregung, denn kurz vor acht Uhr sammeln sich 100 Neulinge. Schulleiterin Claudia Wernicke und Klassenlehrer begrüßen die Siebtklässler wie gewohnt auf dem Schulhof. Doch etwas ist anders in Corona-Zeiten: Während es sonst eine Zuckertüte für die „Schul-Anfänger“-Klassen gibt, die mit Gesundem wie Äpfeln und Nüssen gefüllt ist, verzichten die Lehrer in diesem Jahr auf die Tradition. „Es wird aber nachgeholt“, verspricht Claudia Wernicke.

Schüler hofft auf Maskenpflicht im Unterricht

Im Von-Saldern-Gymnasium lernt Ulli Hadrath erstmals die neuen Schüler im Leistungskurs Politische Bildung kennen. Max Stolzenburg befürwortet eine Maskenpflicht im Unterricht.

„Wir stehen auf dem Schulhof in großen Gruppen. Ich finde es unsinnig, wenn man im Flur eine Maske trägt, aber auf dem Schulhof kein Abstand eingehalten wird und keine Maskenpflicht herrscht. Viele Menschen kommen jetzt aus dem Urlaub zurück und es besteht die Gefahr, dass der Unterricht durch steigende Infektionszahlen lahmgelegt werden könnte “, sagt der 16-Jährige.

Lehrer sieht Neustart als Wundertüte

Tutor Ulli Hadrath sieht Pro und Contra. Die aktuellen Maßnahmen für den Regelbetrieb sind für den Lehrer ein „praktikabler Kompromiss“, um eine gewisse Normalität herzustellen. Einerseits lobt er, dass sich „viele Schüler an die Maskenpflicht auf dem Flur halten“ und Hygieneregeln beachten. Andererseits hofft er dennoch auf Plexiglasscheiben und hochwertige Masken für Lehrer, wenn diese denn finanzierbar sind.

Langfristig sieht Ulli Hadrath die Pandemie aber auch als Chance. „Ich wünsche mir, dass wir im Bereich Digitalisierung einen riesigen Schritt machen. Das ist wichtig und hat Potenzial“, sagt der 29-Jährige.

Die Leiterin der Wilhelm-Busch-Grundschule Christina Hübner betont, dass sie im Homeschooling 20 bis 25 Prozent der Schüler nicht erreicht. „Entweder weil sie nicht über die Medien verfügen oder weil es familiär ein schwieriges Umfeld gibt. Wir haben unsere Tür immer offen gelassen. Von ausländischen Familien waren nur zwei dabei, häufiger sind es deutsche Kinder. In der Notbetreuung haben wir sie einzeln unterrichtet oder in Kleinstgruppen mit maximal drei Schülern“, sagt Christina Hübner.

Ulli Hadrath steht im leeren Unterrichtsraum und denkt im Von-Saldern-Gymnasium über den Neustart der Schulen nach. „Ich wünsche mir, dass wir schnell zur Normalität zurückkehren. Das neue Schuljahr ist ein bisschen wie eine Wundertüte, bei der die Hoffnung überwiegt“, sagt der Lehrer.

