Neuwahlen in Briest: Bisherige Ortsvorsteherin will wieder antreten

Briest

Wenn die Briester am 26. September einen neuen Ortsbeirat wählen, wird auch Veronika Studt auf der Kandidatenliste stehen. „Ich möchte mich weiter für unser Dorf einbringen. Dafür bin ich 2019 gewählt worden“, sagte die 63-Jährige der MAZ. Studt hatte über Nacht ihr Ehrenamt als Ortsvorsteherin verloren, weil der einzige Mitstreiter in dem nur aus zwei Personen bestehenden Ortsbeirat, Steffen Heinrich, überraschend sein Mandat niedergelegt hatte. Die von Heinrich geäußerte Unzufriedenheit mit ihrer Amtsführung wies die bisherige Ortsvorsteherin vehement zurück. „Ich habe immer das Wohl der Dorfgemeinschaft im Auge gehabt. Sicher kann man es nicht immer allen Bürgern recht machen. Doch die Kritik von Herrn Heinrich kann ich nicht nachvollziehen. Dass Briest jetzt keine politische Vertretung hat, ist sehr bedauerlich“, so Studt.

Langjährige Abgeordnete

Mit kurzen Unterbrechungen war die Briesterin seit der Wende Gemeindevertreterin beziehungsweise Ortsbeirätin unter den einstigen Dorfoberhäuptern Eveline Koch und Lutz Puhlmann. Ihre langjährigen Erfahrungen in der Kommunalpolitik wolle sie auch in Zukunft einsetzen. Mangels Bewerber bestand der Briester Ortsbeirat seit der Kommunalwahl 2019 nur aus Heinrich und Studt. Drei Mitglieder hätten es laut Kommunalverfassung in Briest sein können. Mit Heinrichs Rücktritt ist der Ortsbeirat handlungsunfähig geworden. Das Amt Beetzsee als Wahlbehörde musste handeln. Denn wenn weniger als die Hälfte der gesetzlichen Vertreter im Ortsbeirat verbleiben, ist dieser per Gesetz für aufgelöst zu erklären. „Ich wünsche mir, dass sich zur Neuwahl möglichst viele Bewerber melden, um den Wählern eine größere Auswahl einzuräumen“, meinte Studt, die inzwischen keine Schlüsselgewalt mehr über das Gemeindehaus hat.

Zur Unzeit

Die erzwungene Auflösung des Ortsbeirats kommt für Briest zur Unzeit. So wird an der Basis niemand mitreden können, wenn die Stadt Havelsee das jetzt ausgeschriebene einstige Ferienlager an der Havel veräußert. Für die umstrittene Errichtung von Ferienhäusern in der Ortslage läuft gerade ein Bebauungsplanverfahren. Nun will Havelsee-Bürgermeister Günter Noack in Personalunion die Geschäfte des Ortsbeirats übernehmen

Von Frank Bürstenbinder