Pritzerbe

„Dass ich mal zum Abwickler von Pritzerbe werde, hätte ich nie gedacht.“ Klaus Meyer steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Machtlos muss der Ortsvorsteher dem Niedergang von Handel und Versorgung in dem über 1000 Jahre alten Fischer- und Schifferstädtchen zusehen. Gerade erst hat die Sparkassen-Filiale, die in Pritzerbe um die 1000 Konten führt, ihren Briefkasten abgeschraubt. Geldüberweisungen müssen jetzt persönlich am Schalter abgegeben werden, doch seit Juni öffnet die MBS ihre Geschäftsstelle nur noch montags und donnerstags. Angeblich keine Nachfrage mehr. Für Meyer der Anfang vom Ende des Bankgeschäfts mit echten Menschen.

Astrid Lorenz schließt Ende Oktober ihre Apotheke in Pritzerbe. Quelle: Volkmar Maloszyk

Ein paar Häuser sorgt die nächste Hiobsbotschaft für einen Schock. Die Tage der Sonnen-Apotheke sind gezählt. Inhaberin Astrid Lorenz hört Ende Oktober personalbedingt auf. Mit ihr geht eine über 150-jährige Geschichte des Pritzerber Apothekenwesens zu Ende. „Ich habe mich lange um eine Nachfolgeregelung bemüht. Doch leider will kein Berufskollege aufs Land. Für meine Patienten tut mir das sehr leid“, bedauerte die Apothekerin gegenüber der MAZ. Dabei laufen die Geschäfte für eine Landapotheke gut. Seit der Schließung der Apotheke in Nennhausen sind viele Patienten aus dem Havelland dazu gekommen. Sie alle müssen sich künftig bei der Versorgung mit Medikamenten umorientieren.

Umzug nach Potsdam

Mit Astrid Lorenz gelang 1993 der nahtlose Übergang vom staatlichen zum reprivatisierten Apothekenwesen in Pritzerbe. Zunächst noch am alten Standort in der Hauptstraße übernahm sie die Sonnen-Apotheke von der Treuhand. 1999 folgten Kauf und Sanierung des früheren Landwarenhauses von Fritz Rey in der Dammstraße 16 zu einem neuen Apothekenstandort. Nun will die Apothekerin zusammen mit Ehemann Franz zurück in ihre Geburtsstadt Potsdam ziehen. Am Ende bleibt der Verkauf der Immobilie und deren ungewisse Zukunft. Die Weichen zur Abwicklung des Apothekengeschäfts sind bereits gestellt.

Pritzerbes Ortsbürgermeister Klaus Meyer. Quelle: Marion von Imhoff

Das Aus für die Apotheke reiht sich nahtlos in den seit Jahren andauernden Aderlass in der öffentlichen Daseinsvorsorge ein. Fleischer und Drogerie gibt es schon lange nicht mehr. Der Spiel- und Schreibwarenladen ist ebenso geschlossen. Ein Drama war die Aufgabe der beiden Bäcker. Vom Niedergang der Gastronomie gar nicht zu reden. Überall, wo die Inhaber aus Alters- oder Krankheitsgründen ihre Gewerbe abmelden, findet sich kein Nachfolger. Dabei ist Pritzerbe ein begehrter Wohnstandort mit Schule und Kita, dessen historische Altstadt mit der Stadtsanierung deutlich an Attraktivität gewonnen hat. Die Ortslage und die Umgebung an der Havel haben einen hohen Freizeitwert. Von Touristen wird Pritzerbe im Sommer inzwischen überrannt.

Sigrid Bajerski vom Getränkeshop geht zum Jahresende in die Rente. Quelle: Frank Bürstenbinder

Deshalb hat Ortsvorsteher Meyer keine Erklärung für das Aussterben von Handel und Versorgung. Immerhin ist der nächste Supermarkt erst in Döberitz. Andere fahren nach Brandenburg ins Beetzsee Center. Herumgesprochen hat sich schon die nächste Geschäftsschließung. Sigrid Bajerski macht ihren Getränkeshop in der Kirchstraße zum Jahresende dicht. Nach über 25 Jahren ist Schluss. An ihrem Laden hängt die Postfiliale und damit etliche postalische Dienstleistungen für die Pritzerber. Die Post braucht einen neuen Partner. „Wer das in dem ausgetrockneten Ladennetz sein könnte, ist völlig unklar“, stöhnt Ortsvorsteher Meyer.

Standort für Supermarkt gesucht

Angesichts des weiteren Abstiegs in der Nahversorgung greift die Kommune zur Selbsthilfe. Fieberhaft sucht die Stadt Havelsee nach einem Standort für einen Supermarkt.Das benachbarte Fohrde war im Gespräch, doch gibt es jetzt eine neue Idee. An der Einfahrt zum Birkenwäldchen wäre Platz mit Anbindung zur B 102. Doch spruchreife Nachrichten gibt es noch nicht. In der Not verfolgen die Stadtverordneten auch ein anderes Projekt. So kann sich Bürgermeister Günter Noack den Kauf der Traditionsgaststätte „Zum Kreuzdamm“ vorstellen, um daraus zumindest teilweise eine Einkaufsquelle zu machen. Inhaber und Gastwirt ist Ortsvorsteher Meyer selbst. Er würde alters- und gesundheitsbedingt viel lieber an einen Privatmann verkaufen, doch die Nachfrage nach Landgaststätten ist nicht viel besser als nach Apotheken.

Von Frank Bürstenbinder