Noch Platz für Supermärkte

Brandenburg/

Es ist noch Bedarf für Supermärkte an zwei Stellen in der Stadt: Am Neuendorfer Sand sowie im Dreieck Wilhelmsdorfer-/Jahnstraße. Beide Standorte sind aus Sicht der Stadtspitze unterversorgt, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU). Sie sind im Einzelhandelskonzept der Kommune als „Zentrale Versorgungsbereiche“ erfasst.

NP-Schließung nicht zu verhindern

Es sei nicht gelungen, am Neuendorfer Sand das Schließen des NP-Marktes im Mai vorigen Jahres zu verhindern. Zwar habe man zuvor im Herbst 2018 noch eine sechsmonatige Verlängerung erreicht, doch dann sei Schluss gewesen. „Unsere Wirtschaftsförderung hat allen großen Handelsketten den Standort angeboten, doch gab es kein Interesse dafür.“ Mit 1100 Quadratmetern Verkaufsfläche sei der Laden zu klein. Standardgröße seien 1500-1600 Quadratmeter.

Standorte an großen Straßen

Zudem wollen die meisten Händler Standorte an großen Straßen, damit sie schon von weitem gesehen werden. In dem Nahversorgungszentrum Neuendorfer Sand gibt es derzeit nur den Nonfood-Anbieter Tedi sowie ein paar einzelne Gewerbetreibende.

Norma liegt versteckt

Am Standort Wilhelmsdorfer Straße/Jahnstraße gebe es nur den Discounter Norma. Dieser liegt auch versteckt zwischen Industriebauten. „Da reichen weder Angebot noch Verkaufsfläche aus“, sagt der Rathauschef. Das richte sich nicht gegen Norma, aber Discounter hätten nun mal nicht so ein Angebot wie Vollsortimenter.

Investitionen sind nötig

An beiden Standorten müsse investiert werden. Es gehe nicht nur um einzelne Verkaufsflächen, sondern auch um einen Mix verschiedener Handelsangebote plus Dienstleistungen, um ein richtiges Nahversorgungszentrum zu bekommen. Die Kommune werde alle Versuche von Investoren und Handelsketten zu Ansiedlungen an den beiden Standorten zu unterstützen, versprocht Scheller

Von André Wirsing