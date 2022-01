Noch kein Chaos: So ist die Lage auf Brandenburgs Straßen

Brandenburg an der Havel

Wegen des drohenden Mega-Staus hat Maxie Wodniok seit zwei, drei Wochen schlaflose Nächte. Montag bis Freitag fährt sie jeden Morgen von der Mötzower Vorstadt zum Dom, um ihren Sohn Moritz zur Schule zu bringen.

Autofahrer planen um

Doch weil keine direkte Verbindung mehr besteht, verändert sich ihr Alltag. „Ich fahre jetzt über den Nicolaiplatz oder über die Umgehungsstraße und werde alles austesten. Ich habe schon auf Arbeit Bescheid gesagt, dass ich vielleicht mal später kommen könnte. Wenn es überhaupt nicht funktioniert und ich jeden Morgen länger als 30 Minuten brauche, werde ich mit dem Rad fahren und hoffe, dass ich schnell durch die Baustelle komme“, sagt die 32-Jährige.

Am ersten Morgen ist sie überrascht, dass alles gut geht. „Es war wirklich sehr leer und entspannt, viele Verkehrsteilnehmer haben die Sperrung wohl schon mit eingeplant. Hoffentlich bleibt das so“, sagt die Brandenburgerin.

Entspannt im Taxi

Taxifahrer Thomas Tietzel beobachtet die Lage am Nicolaiplatz. „Hier ist nicht viel mehr los, als sonst. Ich glaube, dass sich die Brandenburger auf die Lage einstellen. Sie sollten die Ruhe bewahren, die Baustellen bleiben uns ja noch Monate erhalten“, sagt er der MAZ.

Christian Neumann fährt von der Erich-Knauf-Straße im Brandenburger Stadtteil Nord erst zur Neuendorfer Straße und dann zur Curie-Schule. Am altstädtischen Kiez braucht er etwas länger. „Ich stand vielleicht vier bis fünf Minuten im Stau, habe aber mit mehr gerechnet. Es läuft ganz gut“, sagt der 37-Jährige. Er hofft, dass sich die Lage nicht verschlechtert und hätte sich gewünscht, dass die Stadtplaner mit den Baumaßnahmen noch warten.

Denn bis zum 26. August wird es wegen Bauarbeiten keine direkte Verbindung mehr von der Neustadt zum Dom geben – jedenfalls nicht für Autofahrer. Erst ist es nur ein kurzer Abschnitt auf dem Neustädtischen Markt, dann folgt die Neustädtische Fischerstraße. Parallel dazu wird auch noch die Kleine Münzenstraße neu gebaut.

Brandenburger befürchten, dass es gerade an der Fontanestraße/August-Bebel-Straße/Willi-Sänger-Straße zu noch mehr Staus kommen könnte. „Ich habe wirklich geglaubt, dass es eine Katastrophe droht. Doch der erste Morgen lief gut. Hoffentlich bleibt es so“, sagt Neumann und fährt weiter.

Der Brandenburger ist insgesamt fünfzehn statt zehn Minuten unterwegs. „Wenn man die Zeit für die Fahrten im Voraus plant, ist es am sinnvollsten. Es sollte nur kein Dauerzustand werden“, sagt Neumann.

Patrick Kleemann ist da schon skeptischer. „Als Berliner bin ich Baustellen gewohnt. Aber in Brandenburg an der Havel ist gerade fast die ganze Stadt eine Baustelle. Das Chaos könnte also noch folgen, gerade im Berufsverkehr“, sagt er.

Von André Großmann