Noch kein Vertrag für einen Chefdirigenten

Brandenburg/H

Fast einen Monat ist es jetzt her, dass der Betriebsratsvorsitzende des Brandenburger Theaters ( BT) Geraldo Brandigi den Oberbürgermeister Steffen Scheller und die Theaterleiterin Christine Flieger verkünden konnte, dass endlich weißer Rauch aufgestiegen sei: „In der heutigen Orchesterversammlung haben die Brandenburger Symphoniker Herrn Olivier Tardy zu ihrem neuen Chefdirigenten gewählt.“

Das Ergebnis fiel sehr deutlich aus, Tardy hat sich mehrfach vor Ort bewährt und wurde vom Orchester ebenso angenommen wie vom Publikum. Doch was ist seit der Wahl passiert und was ist die wert? Vor der Wahl hatte die Theaterleitung wiederholt Druck gemacht, die Suche nach einem neuen Chefdirigenten müsse schnell abgeschlossen werden, da die Amtszeit von Peter Gülke zum Saisonende ende und bis dahin ein Nachfolger feststehen müsse.

Oliver Tardy. Quelle: promo

Ist der Oberbürgermeister überhaupt eingeweiht?

Ob das wirklich so ist? Zumindest was den bisherigen Chefdirigenten betrifft, glaubt dieser nicht, dass Scheller alle Vorgänge kennt. Dafür spricht ein offener Brief von Peter Gülke aus dem Januar an den OB.

Darin beklagt der 86-Jährige, er habe in der MAZ lesen müssen, dass sich die „Geschäftsführerin des Brandenburger Theaters, schon im Sommer darüber beklagt habe, dass die Zusammenarbeit mit Peter Gülke weder sachlich noch respektvoll sei. Dabei habe sie, so schreibt Gülke, gar nicht versucht, „das Problem, wenn es für sie eines war, im direkten Gespräch zu klären.“ Sein letztes direktes Gespräch mit der Theater-Chefin habe er im September 2019 geführt, so Gülke.

„Dass Gülke eine weitere Saison bleibt, scheint ausgeschlossen, lese ich im selben Artikel“, heißt es weiter. Tatsache ist, dass mein Vertrag Ende Juli ausläuft. Tatsache jedoch ist auch, dass es mehr als nur eine Anstandspflicht ist, bei befristeten Verträgen mit betroffenen Kollegen über die Gründe einer Verlängerung oder Nichtverlängerung zu sprechen.“

In diese Frage gab es bis Mitte Januar „kein offizielles Wort. Indes war es selbstverständlich, dass ich die Planung der Sinfoniekonzerte für die Saison 20/21 gemacht habe, eine aufgrund vielfältiger Abstimmungen schwierige, langwierige Arbeit; die Frage der Dirigenten-Besetzung blieb bislang offen.“ Womöglich hätte es Gülke, der dies als seine Pflicht ansieht, gar nicht tun müssen.

Christoph Kulb hat einen Jahresvertrag

Christine Flieger schreibt auf Anfrage: „Die Spielzeit plant zurzeit Herr Kulb, unser Orchesterdirektor.“ Christoph Kulb ist seit dem Herbst mit einem Jahresvertrag am BT beschäftigt, heißt es aus dem Orchester. Ob er die gesamte nächste Spielzeit noch an Bord sei, sei nicht bekannt. Ebenso wenig wie die Tatsache, wer denn nun das Orchester führen werde.

Olivier Tardy will. Das hat er gegenüber den Musikern deutlich gemacht. In einem Brief an das Orchester, der im Theater aushängt, schreibt Tardy: Für das Vertrauen des Orchesters sei er dankbar und die Arbeit als deren Chefdirigent werde er sehr ernst nehmen. Und: „Ich hoffe, baldmöglichst anfangen zu können.“

„Das hoffen wir auch“, sagt Thomas Hoffmann vom Orchestervorstand. Er und seine über 50 Kollegen haben seit der Wahl keine Informationen, ob und inwieweit die Vertragsverhandlungen begonnen und/oder abgeschlossen wurden.

Olivier Tardy hält sich bedeckt

Auch Tardy selbst hält sich bedeckt. „Haben Sie bitte Verständnis, dass ich mich nicht äußern werde, solange nichts feststeht“, schreibt er. Signalisiert aber, dass er sich auf ein Treffen in Brandenburg freut.

Dass man im Brandenburger Theater seit vielen Jahren kein glückliches Händchen im Umgang mit seinem Spitzenpersonal am Dirigiertisch hat, ist bekannt. Der unwürdige Umgang zum Abschied des gefeierten GMD Michael Helmrath gehört ebenso dazu wie der aktuelle Umgang mit Gülke.

Der hatte zwar in der Tat angekündigt, als Übergangsdirigent schnell nach einem Nachfolger zu suchen, und ist nun fast fünf Jahre im Amt. Doch was hätte dagegen gesprochen, die Idee von Dietlind Tiemann und Steffen Scheller aufzugreifen und den mit vielen Preisen bedachten Gülke zum Ehrendirigenten zu machen und mit jährlichen Konzerten zu bedenken?

Erste Wahl gefloppt: David Reiland gab dem Orchester einen Korb

Nun ist es wie so häufig: Die Verletzungen auf allen Seiten sind für jedermann sichtbar: So wie Helmrath ist auch Gülke gekrängt, ein erster potenzieller Nachfolger hat bereits abgesagt und die Wahl Olivier Tardys ist noch immer in keinen Vertrag gegossen worden.

Dabei wollen die Dirigenten stets das Beste für das Theater und das Orchester. Das wird auch in Gülkes Brief deutlich.

So schreibt er abschließend in seinem offenen Brief an Scheller: „Die in die Öffentlichkeit lancierte Auskunft zur Unmöglichkeit sachlicher und respektvoller Zusammenarbeit verstärkt den Eindruck unwürdiger Behandlung. Auf Begründungen, weshalb man mich los sein will, bin ich neugierig. Meine größte Sorge gilt der nächsten Zukunft des Orchesters, das mir ans Herz gewachsen ist, dem ich eine Verlängerung der künstlerisch ergiebigen letzten Jahre wünsche, in welcher Konstellation auch immer.“

Von Benno Rougk