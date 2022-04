Mittelmark

Noch zwei weitere Osterfeuer laden in der Region zu einem Besuch ein. In Michelsdorf ist am Ostersonnabend der Männergesangsverein Veranstalter in der alten Kiesgrube. Los geht es um 19 Uhr mit stimmungsvoller Musik, sowohl gesungen als auch vom Band zum Tanzen. Chorleiter Sven Klatte hofft auf einen geselligen Arbeit. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Vor der Alten Brennerei Golzow

Bereits um 16 Uhr treffen sich alle Freunde des Golzower Osterfeuers am Ostersonnabend auf dem Gelände der Alten Brennerei. Neben dem Ostereierlauf mit der Jugendfeuerwehr gibt es Musik und Tanz. Live dabei ist „Remmi von Demmi“ mit seinem Mega-Show-Act.

Von Frank Bürstenbinder