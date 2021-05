Brandenburg/H

An diesem Freitag um 4 Uhr stehen sie wieder vor dem Werktor. Die IG-Metaller des ZF-Getriebewerks in Brandenburg an der Havel legen dann zum vierten Mal in diesem Jahr die Arbeit für 24 Stunden nieder. Und am folgenden Montag soll die Produktion zum fünften Mal 24 Stunden lang ruhen, sodass kein Getriebe vom Band geht.

Die IG Metall will nach den Worten nicht locker lassen mit ihrer Forderung nach einer Ost-West-Angleichung für die Betriebe in Sachsen und in Brandenburg. Die Brandenburger Getriebewerker sollen gleichgestellt werden mit ihren Berufskollegen in Friedrichshafen, Saarbrücken und an anderen ZF-Standorten in Westdeutschland.

Gespräche über betriebliche Lösung

Die Forderung der Gewerkschaft gilt für die Fläche. Inzwischen hat die IG Metall ZF aber auch zu eigenen Verhandlungen aufgefordert, um sich womöglich über eine betriebliche Lösung zu verständigen. „Wir sind im Gespräch“, berichtet Stefanie Jahn, die 1. Bevollmächtige der IG Metall für die Geschäftsstellen Potsdam und Oranienburg.

Diese Gespräche laufen ihren Angaben zufolge auf verschiedenen Ebenen mit der Geschäftsführung in Brandenburg an der Havel, aber auch mit dem Konzern in Friedrichshafen.

Die Gewerkschafterin versichert, dass während der Warnstreiks nicht ein Getriebe produziert wird. Sie vertraut darauf, dass die Arbeitsniederlegungen Druck ausüben auf das Zulieferunternehmen, das in aller Regel unter Termindruck steht.

Warnstreik mit Maske am 3. Mai 2021 vor dem Werktor von ZF in Brandenburg an der Havel Quelle: Volker Wartmann

Die Abstände zwischen den Warnstreiks werden inzwischen kürzer. Dem ersten und zweiten 24-Stunden-Warnstreik am 23./24. und am 28./29. April folgte der dritte am 3./4. Mai. Wenige Tage später, am 7. und am 10. Mai soll es wieder ganztägig weitergehen, wenn keine Lösung gefunden wird.

Der IG Metall-Vorstand hat in seiner Sitzung am 4. Mai weitere ganztägige Warnstreiks beschlossen, um den Druck aufrechtzuerhalten. Der Aufruf zur Arbeitsniederlegung an den beiden Tagen wurde bereits im Brandenburger Getriebewerk verteilt.

Drei Stunden mehr Arbeit

„Die IG Metall fordert für die unbezahlten drei Stunden mehr wöchentlicher Arbeitszeit im Osten ein tarifliches Angleichungsgeld, dass die Lücke in der Bezahlung schrittweise schließen soll“, erklärt die 1. Bevollmächtige. Berechnungen der Gewerkschaft zufolge bedeutet die Mehrarbeit im Osten, bezogen auf die Stunde, ein Lohnminus von 8,5 Prozent gegenüber dem Westen.

Stefanie Jahn: „Die Beschäftigten in Ost und West wollen endlich Bewegung auf Arbeitgeberseite sehen und eine Lösung dieses Konflikts.“

Auch andere Betriebe werden bestreikt

Auch in anderen Betrieben in Brandenburg und Sachsen ist mit weiteren Arbeitsniederlegungen zu rechnen. Denn der IG-Metall-Vorstand hat am Dienstag beschlossen, zunächst bis zum 12. Mai weitere ganztägige Warnstreiks im Bezirk zu ermöglichen. Erste auch kürzere Warnstreiks hatte es bereits im März vor dem Pilotabschluss in Nordrhein-Westfalen gegeben.

Eine Einigung in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie ist in Berlin, Brandenburg und Sachsen aber bisher daran gescheitert, dass sich die Tarifpartner in Sachen Angleichung nicht verständigt haben.

Von Jürgen Lauterbach