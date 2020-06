Noch zwölf Brandenburger in Corona-Quarantäne 

Brandenburg/H

Aktuell zählt die Stadt Brandenburg/Havel seit Ausbruch der Corona-Pandemie 65 bestätigte Erkrankungsfälle. 61 Brandenburger sind inzwischen genesen. Drei Menschen werden noch ambulant behandelt. Ein 1942 geborener Mann ist am 9. Juni gestorben.

Diese Zahlen für das Stadtgebiet hat an diesem Mittwoch Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) in der Stadtverordnetenversammlung bekannt gegeben.

Anzeige

Nach seinen Angaben befinden sich aktuell zwölf Menschen in Quarantäne. Darunter sind fünf Reiserückkehrer und einige aus Kamerun stammende Bürger, die in der Gemeinschaftsunterkunft in der Upstallstraße leben. Dort hatte sich wie berichtet vor rund zwei Wochen ein Asylbewerber mit dem Coronavirus angesteckt.

Weitere MAZ+ Artikel

Sehr flacher Kurvenverlauf

Nach Angaben von Rathaussprecher Jan Penkawa haben sich die dortigen Bewohner während der Quarantäne sehr diszipliniert verhalten. Die zweiwöchige Quarantänezeit ende in Kürze.

Seit einer Woche registriert die Verwaltung keinen neuen Covid-19-Fall in der Stadt. Scheller spricht von einem „sehr flachen Verlauf der Kurve“ in Brandenburg/Havel. Das sei auch ein Grund dafür, dass es wieder verantwortbare Lockerungen gibt.

Der Rathauschef warb um Verständnis dafür, dass die Verwaltung gleichwohl nicht einfach gewünschte „Einzelausnahmen“ machen könne, „wenn die landesweit geltende Umgangsverordnung diese Spielräume nicht gestattet“.

Von Jürgen Lauterbach