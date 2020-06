Brandenburg/H

Seine Vergangenheit als Polizeidirektor kann Norbert Langerwisch (Freie Wähler) manchmal nicht verleugnen. Wenn Polizisten angegriffen oder diffamiert werden, ist der pensionierte Polizist als Kommunalpolitiker zur Stelle. So auch am späten Mittwochabend in der Stadtverordnetenversammlung.

In seiner persönlichen Erklärung geht Langerwisch zunächst auf den bei einer Festnahme zu Tode gekommenen Afroamerikaner Georg Floyd ein. Er erinnert sich, dass er Mitte der 90-er Jahre mehrere Wochen bei der Polizei in den USA gewesen sei und erfahren habe, wie die Ausbildung für den Wach- und Wechseldienst dort erfolgt. Nur sechs Monate lang und daher mit den zwei oder drei Jahren in Deutschland nicht zu vergleichen.

Anzeige

Deutsche Polizisten besser ausgebildet

Verfassungsrecht, Strafrecht, Strafprozessrecht, Polizeirecht, Polizeitaktik, Kriminalistik und immer wieder auch Deeskalation: Lehrstoff in Deutschland. „Die Schwerpunkte in den USA sind andere“ so Langerwisch, der Rassismusvorwürfe von Politikern gegen deutsche Polizisten für unberechtigt hält und sie zurückweist.

Weitere MAZ+ Artikel

Der pensionierte Polizeibeamte äußert keinerlei Verständnis für die Journalistin der Zeitung taz, die Polizisten auf eine Stufe mit Müll gestellt hatte.

Kolumne: Polizei und Müll

In ihrer Kolumne hatte sie auf die selbstgestellte Frage, was mit Polizeibeamten geschehen soll, sollte die Polizei aufgelöst werden, in offenbar satirischer Absicht geantwortet: „Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein: die Mülldeponie. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten.“

Norbert Langerwisch hätte die von Innenminister Horst Seehofer ( CSU) angekündigte, aber nicht erstattete Strafanzeige richtig gefunden. „Bei allem Respekt vor der Presse- und Meinungsfreiheit, das geht zu weit“, führte er aus und forderte, auch die Verantwortlichen der taz anzuzeigen.

Angriffsversuch auf Polizei in Brandenburg

Der Freie Wähler gab die Erklärung ab vor dem Hintergrund, dass junge Männer am vergangenen Samstag in Brandenburg-Nord versucht hatten, Polizisten anzugreifen. Langerwisch: „Die Aggressivität und Respektlosigkeit gegenüber der Polizei nimmt deutlich zu und Politik trägt dafür zum Teil auch Verantwortung.“

Der Brandenburger Kommunalpolitiker unterstützt den Innenminister des Landes, dass er im Zusammenhang mit dem in Berlin verabschiedeten Antidiskriminierungsgesetz keine Polizeibeamten aus dem Land Brandenburg mehr nach Berlin abordnet.

Woidke soll klare Kante zeigen

Wenn Polizeibeamte nachweisen müssten, dass sie sich nicht diskriminierend verhalten haben, erschrecke das. Denn die ganze Berufsgruppe solle unter Generalverdacht gestellt werden. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) solle „klare Kante“ zeigen gegen ein solches Gesetz im Land Brandenburg, fordert Langerwisch.

Von Jürgen Lauterbach