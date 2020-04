Brandenburg/H

Für Eltern ist Erleichterung in Sicht: Alleinerziehende in Brandenburg an der Havel können ihre Kinder ab kommendem Montag wieder in Kitas betreuen lassen. Die Stadtverwaltung erweitert das Angebot der Kindernotbetreuung auf alle Berufe. Zudem wird die Ein-Eltern-Regelung auf alle Bereiche der sogenannten kritischen Infrastruktur erweitert. Das gab Rathaussprecher Jan Penkawa am Dienstagvormittag bekannt.

Neue Regel gilt ab 27. April

„Wie zugesagt, werden wir unsere städtische Allgemeinverfügung aktualisieren und ab dem 27. April 2020 die Kindernotbetreuung in unserer Stadt ausweiten“, erklärte Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU). „Ab nächsten Montag können dann Alleinerziehende unabhängig von ihrer jeweiligen Arbeitsstelle ihre Kinder in die Notbetreuung geben“, so Scheller weiter.

Bisher galt die Ein-Eltern-Regelung in der sogenannten kritischen Infrastruktur nur für das Gesundheitswesen.

Kitas verfügen über Antragsformulare

Wie Jan Penkawa weiter mitteilte, sind alle Kita-Träger bereits mit dem nötigen Antragsformular versorgt. Alle bisher betreuten Kinder benötigten keinen neuen Antrag. „Alle bisherigen Notbetreuungsverhältnisse behalten ihre Gültigkeit“, so Penkawa. Für alle, die einen Antrag stellen wollen, sei das Formular auf der Homepage der Stadt verfügbar, so der Sprecher.

„Wir schaffen damit für Eltern und Alleinerziehende, die in dieser schwierigen Zeit die Doppelbelastung aus Beruf und Kinderbetreuung stemmen müssen, eine deutliche Entlastung“, sagte Steffen Scheller.

