Brandenburg/H

Die Stadtverwaltung will sich und den Eltern bei den Anträgen für die Notbetreuung ab dem 4. Januar 2021 unnötige Bürokratie ersparen und bringt es auf eine kurze Formel: Wer keine Ablehnung auf Notbetreuung erhalten hat, dessen Antrag gilt als genehmigt.

Schriftstück nur bei Ablehnung

„Wir wollen das so unbürokratisch wie möglich machen. Deshalb ist es vom Verfahren her so, dass nur Ablehnungen in Form eines schriftlichen Bescheides erfolgen. Die anderen Anträge gelten als genehmigt. Wer als Eltern keine Ablehnung auf Notbetreuung erhalten hat, dessen Antrag gilt als genehmigt", so Oberbürgermeister Steffen Scheller.

Weiter Anträge möglich

Anträge von Berechtigten sind weiterhin möglich, allerdings erfolgt dessen Bearbeitung erst Anfang des Jahres 2021. Die Anträge, die bis zum 20. Dezember eingegangen sind, wurden alle bereits bearbeitet. „Aber es gibt bestimmt auch Fälle, bei denen Eltern ganz kurzfristig einen neuen Job antreten, auch da soll die Antragstellung weiter möglich sein“, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa.

Antrag online ausfüllbar

Erst vor wenigen Tagen war der Anspruch auf Notbetreuung ausgeweitet worden: So dürfen ab dem 4. Januar Kinder nicht nur bis zur vierten, sondern auch bis zur sechsten Klasse in die Notbetreuung, wenn die Eltern in medizinischen und pflegerischen Berufen arbeiten. Es gilt sogar die Ein-Personen-Regel, wenn nur ein Elternteil im stationären oder ambulanten medizinischen Bereich arbeitet.

Der Online-Antrag ist auf der städtischen Webseite unter https://www.stadt-brandenburg.de/notbetreuung online ausfüllbar.

Mindestens bis 10. Januar

Die Notbetreuung gilt mindestens bis zum 10. Januar, bereits absehbar ist allerdings, dass der Lockdown zeitlich verlängert wird.

Von André Wirsing