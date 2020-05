Notbetreuung in Kitas gerät an ihre Grenzen

Brandenburg/H

Wohin mit den Kindern? Wie vereinbart man Job und Kinderbetreuung in Zeiten der Corona-Krise und was bringen die jetzt beschlossenen Lockerungen Familien, die seit Wochen für ihren Nachwuchs ebenso da sein müssen wie für ihren Job? Woher sollen die Erzieher kommen, wenn nur fünf Kinder in einer Notfallgruppe sein sollen? Die Beantwortung derartiger Fragen stellt Familien ebenso vor unlösbare Probleme wie die Träger der Kitas und die Stadtverwaltung.

Erste Lockerungen brachten die Kitas schon an die Grenzen

Als im März der Lockdown das öffentliche Leben lahm legte, war klar: Wer nicht als „systemrelevant“ im Job bewertet wurde, der musste die Betreuung seiner Kinder – ob in Kita, Schule oder Hort – plötzlich selbst stemmen. Ende April beschloss die Stadt die Ausweitung der Notbetreuung. Auch Alleinerziehenden in Brandenburg an der Havel konnten ihre Kinder plötzlich wieder in Horten, Kitas und Krippen betreuen lassen.

Die Stadtverwaltung erweiterte für Alleinstehende das bestehende Angebot der Kindernotbetreuung auf alle Berufe. Schon Ende April sagte der Beigeordnete Wolfgang Erlebach: „Ich habe Sorge, dass das Personal nicht ausreicht.“ Das sei schon „am Limit“, zudem das Problem, dass die Kinder auf mehr Gruppen aufgeteilt werden müssten.

Viel mehr Kinder als erwartet haben einen Anspruch

Am 20. April waren 1106 Kinder in Brandenburg an der Havel in der Notbetreuung. Das waren rund 13 Prozent aller in der Stadt gemeldeten Kinder im Alter bis zwölf Jahre. Dazu haben 59 Kitas und Krippen geöffnet. Die Kinder sind – so sieht es die Notbetreuung vor – in Fünfer-Gruppen eingeteilt. Eine Vorgabe ist, dass immer zwei Erzieherinnen fünf Kinder betreuen.

Erlebachs Mitarbeiter hatten prognostiziert, dass durch die erste Lockerung insgesamt etwa 25 Prozent der 5500 Kinder mit Betreuungsverträgen wieder in die Kitas und Krippen der Stadt kommen könnten. Die Schätzung war falsch. Schon jetzt – Stand Donnerstag – waren es 2056 Betreuungsfälle also fast 38 Prozent. Damit ist die Kapazitätsgrenze für die Notbetreuung von insbesondere drei bis sechs Jahre alten Kindern fast am Limit.

Weiterer Anstieg geht über Kapazitätsgrenzen

Wenn am Montag nun die nächsten Lockerungen kommen und die Kindergruppen bei den ganz Kleinen auf sechs Kinder und den Großen auf 10 Kinder erweitert wird, erwartet die Verwaltung einen weiteren vermehrten Andrang von Kindern, die eigentlich einen Anspruch auf Betreuung haben. Dabei können insbesondere die besonders nachgefragten Innenstadtkitas keine weiteren Kinder aufnehmen, wenn sie die Regeln einhalten wollen und müssen. Auch die Kommunalpolitik hat sich jetzt eingeschaltet. Der Fraktionschef der Linken Andreas Kutsche hat an Wolfgang Erlebach und Steffen Scheller geschrieben. „Viele Träger scheinen nunmehr wirklich sehr zeitnah an ihre Kapazitätsgrenzen zu kommen.

„Es heißt, dass bis zu 50 Prozent der Kinder einer Einrichtung Notbetreuung zustünde. Die Träger und somit die ErzieherInnen stoßen an ihre Grenzen hinsichtlich der Einhaltung der Hygienevorschriften und Gruppengrößen und Erzieherinnen müssen die Gruppen wechseln. Die Flächen- und Gruppengrößen sind laut Verordnung sind in solchen Einrichtungen nicht mehr einhaltbar.“ Kutsche hat von Eltern erfahren, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen könnten, deren Kinder aber abgewiesen würden. „Hier muss das Land und oder die Kommune eine Antwort finden!“ findet Kutsche.

Erlebach : Werden Leute abweisen müssen

„Wenn die Regeln nicht stärker geändert werden, werden wir weiter auch Leute abweisen müssen“, sagt Erlebach zur MAZ. Auch wenn der Anspruch bestehe und schlüssig sei, könne man die Gruppen nicht weiter vergrößern. Die Kapazität sei über alle Kitas hinweg schon zu mehr als 80 Prozent ausgelastet. Im Einzelfall heiße das: Manche Kitas sind längst voll, andere, die auch zuvor noch gar nicht das Maximum der Betreuung erreicht hatten, habe noch einige, wenige Kapazitäten.

Die Kinder allerdings in fremde Gruppe zu geben, widerspreche der Kontaktbeschränkung. Ein Dilemma. Scheller und Erlebach hoffen nun darauf, dass in naher Zukunft die Vorschriften gelockert und die Gruppen vergrößert werden können. Solange dies aber nicht passiert sei, müssten auch Eltern mit einem Anspruch abgewiesen werden. Scheller: „Wir werden jetzt bei den neuen Anträgen ganz genau schauen müssen, wie haben das die Eltern bisher geregelt obwohl sie einen Anspruch hatten. Warum geht das nun nicht mehr und kann man nicht doch eine andere Form der Kinderbetreuung organisieren.“ Es werde aber, solange der Notbetrieb bleibt, zu Ablehnungen kommen, einfach weil Plätze fehlen, sind sich Erlebach und Scheller einig.

Von Benno Rougk