Andreas Höfer ist Notglaser. Der Inhaber des Familienbetriebes Glaserei Stamnitz in Brandenburg muss aber längst nicht mehr so oft nachts raus wie noch vor zwei Jahrzehnten.

Brandenburger Familienbetrieb Stamnitz besteht seit 75 Jahren - Glaser Andreas Höfer ist auch in der Not zur Stelle