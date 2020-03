Notorischer Dieb erneut gefasst auf der Dominsel

Brandenburg/H

Wiederholt ist ein 31 Jahre alter Brandenburger am Montag als Dieb strafrechtlich in der Stadt Brandenburg in Erscheinung getreten, berichtet die Polizei.

Dieses Mal habe er Unterstützung von zwei weiteren Tätern gehabt, die während des Diebstahls um 14.15 Uhr in einem Geschäft auf der Dominsel Schmiere standen.

Als Diebesgut hatte der polizeibekannte junge Mann einen Karton mit Spirituosen entwendet. Die Ware konnte noch vor dem Abtransport von den Mitarbeitern wieder ins Geschäft zurückgebracht werden.

Die an Ort und Stelle eingesetzten Polizeibeamten haben alle drei Tatverdächtigen angezeigt.

Von MAZ