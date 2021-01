Notrufmissbrauch: Angeblicher Gebäudebrand in Schenkenberg

Schenkenberg

Aufregung in Schenkenberg. Feuerwehren aus mehreren Ortsteilen der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) rückten am Freitagabend in die Wustermarkstraße aus. Über die Leitstelle in Brandenburg war ein Gebäudebrand gemeldet worden. Angeblich wäre die Küche einer Wohnung, in der sich Kinder aufhalten sollen, in Flammen geraten. Nach einiger Suche der Einsatzkräfte bestätigten sich die Angaben nicht. Es gab kein Feuer.

Anruf nachverfolgt

Dienstgruppenleiter Andreas Friedrich von der Polizeidirektion West sagte der MAZ auf Nachfrage: „Es handelt sich offiziell um einen Notrufmissbrauch. Die Quelle des Anrufs ist inzwischen ermittelt. Es geht um eine minderjährige Person, der wir wegen ihres Alters keine Böswilligkeit unterstellen. Wir sind schon mal froh, das niemand zu Schaden kam.“ Weitere Details wollte die Polizei mit Rücksicht auf das junge Alter nicht mitteilen. Eine Anzeige gibt es trotzdem. Die Feuerwehrleute sind inzwischen wieder in ihre Gerätehäuser und ins Wochenende abgerückt.

Von Frank Bürstenbinder