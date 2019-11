Brandenburg/H

Wenn Kati Krüger in die Luft geht, dann nicht aus Verärgerung, sondern aus Spaß am Fotografieren. Die 43-Jährige ist Profi-Fotografin mit Studio in der Fouquéstraße in Brandenburg.

Krüger war in diesem Jahr zum zweiten Mal mit einem Freund in der Luft, um ihre Heimatstadt aus der Vogelperspektive im Bild festzuhalten. Daraus entstanden ist erneut ein Kalender – „ Brandenburg von oben 2020“ mit zwölf beeindruckenden Motiven, die ein jeder Brandenburger kennt.

Die Brandenburger Fotografin Kati Krüger hat einen Luftbildkalender mit dem Titel "Brandenburg von oben" herausgebracht. Im Bild zu sehen ist die Gotthardtkirche. Quelle: kati krüger

Die MAZ verlost unter ihren Lesern drei Exemplare des Werks, das ab sofort auchin der MAZ-Ticketeriain der Sankt-Annen-Galerie erhältlich ist. Einfach bis Donnerstag, 21. November, 17 Uhr, eine Mail mit dem Betreff „ Brandenburg von oben“ und den Kontaktdaten an brandenburg-stadt@maz-online.de senden. Wir benachrichtigen die Gewinner dann via E-Mail. Viel Glück!

Von Philip Rißling