Brandenburg/H

Nun ist der Sommer wirklich vorbei: Bevor aus den Gewächsen Eisblumen werden, haben Mitarbeiter der Brandenburger Fliedner-Werkstätten am Mittwoch zugepackt. Nach und nach verschwanden die Blumenampeln in der Hauptstraße in Brandenburg an der Havel.

Seit Jahren sorgen die Blumen an den Straßenlaternen für bunte Farbtupfer in der Innenstadt. Sponsoren unterstützen die Pflege und das Gießen der Blumen.

Auch in der Brandenburger Altstadt haben in diesem Jahr Blumen in gut drei Metern Höhe die Menschen erfreut. Hier betreut Martina Engelmann das Projekt.

Von Heiko Hesse