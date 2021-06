Brandenburg/H

Es hat etwas gedauert, doch nun ist auch in Brandenburg an der Havel der Inzidenzwert an drei aufeinander folgenden Tagen unter der Grenze von 50 geblieben. Deshalb wird Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) noch am Dienstagnachmittag eine Bekanntmachung unterschreiben, nach der Präsenzunterricht an allen Schulen in der Stadt ab dem kommenden Montag, 7. Juni, wieder möglich ist. Das gelte für die Grundschulen wie für die weiterführenden Schulen.

In den anderen kreisfreien Städten und Landkreisen ist bereits seit dem 31. Mai wieder Unterricht. Scheller hatte bereits in der vergangenen Woche vor den Stadtverordneten den verspäteten Start angekündigt, man wolle Schülern, Eltern und Lehrkräften Planungssicherheit geben.

Von André Wirsing