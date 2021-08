Pritzerbe

Lange nichts gehört vom Pritzerber Männerchor. Doch die musikalischen Herren aus dem Havelstädtchen sind noch da. Am Wochenende konnte die Sängergemeinschaft auf ihr 120-jähriges Bestehen zurückblicken. Wenn auch in einem bescheidenen Rahmen. In diesem Jahr gab es keine Festveranstaltung mit Gastchören aus Brandenburg, Golzow und Wusterwitz in der Stadtkirche, wie noch zum 100. Jubiläum. „Corona hinderte uns am gemeinsamen Singen. Erst vor vier Wochen haben wir uns wieder zu einer Probe getroffen“, bedauerte Vereinsvorsitzender Manfred Schulze beim traditionellen Hoffest auf dem Anwesen von Chormitglied Olaf Wannagat.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Hoffeste bilden traditionell den Auftakt in die neue Konzertsaison, doch wegen Corona bleibt unklar, ob der Pritzerber Männerchor in diesem Jahr noch Auftritte geben kann. Quelle: Frank Bürstenbinder

Normalerweise bilden die Hoffeste unter freiem Himmel den Auftakt in die neue Konzertsaison. Doch angesichts der Infektionslage ist derzeit offen, ob der Pritzerber Männerchor noch bis zum Jahresende öffentlich auftreten wird. Damit hat sich für die Sänger die Lage seit dem vergangenen Sommer nicht verändert. In 120 Jahren sah die Sängergemeinschaft schon viele Mächtige kommen und gehen, doch gesungen wurde immer – von kriegsbedingten Auszeiten abgesehen. Zwei Kriege hinterließen schmerzliche Lücken in den Reihen der Sänger. Doch immer wieder meldete sich der Chor in das öffentliche Leben zurück. Die coronabedingte Zwangspause ist dagegen einmalig und wird wohl ihren Platz in der Chorgeschichte einnehmen.

Treue Sänger in Pritzerbe

Diese wird immer noch mitgeschrieben von langjährigen Mitgliedern, die bis heute ihre Stimme zum Gesang erheben. Wie zum Beispiel Günter Bernau (93), der dem Pritzerber Männerchor seit sage und schreibe 70 Jahren die Treue hält. Auch Adolf Lutz war schon dabei, als die Sänger regelmäßig bei den berühmten Strandfesten, auf Jugendweihen und Jahrestagen, Betriebsfesten und Leistungsvergleichen auftraten. Für immer mit der jüngeren Geschichte des Vereins verbunden ist der Name von Rolf Nebrich, der das Dirigat 2020 nach 47 Jahren abgab. Die musikalische Leitung hat inzwischen Manfred Habel übernommen.

Auftritt des Pritzerber Männerchores bei der Jugendweihe 1985. Quelle: Privat

Mit „Krönt den Tag“ eröffnete der Pritzerber Männerchor seinen Liederreigen aus einem Füllhorn bekannter Melodien. Zu den rund 70 Gästen gehörte auch Havelsee-Bürgermeister Günter Noack. Das Stadtoberhaupt überreichte im Namen der Kommune Vereinschef Schulze aus Anlass des 120. Chorjubiläums eine finanzielle Zuwendung. „Immerhin ist der Männerchor der älteste durchgängig existierende Verein der Stadt“, so Noack.

Vereinsvorsitzender Manfred Schulze (l.) gratuliert Olaf Wannagat zum 30-jährigen Geschäftsjubiläum. Quelle: Frank Bürstenbinder

Glückwünsche gab es auch für Gastgeber Olaf Wannagat und seinem unternehmerischen Erfolg. Der Sangesfreund machte sich vor 30 Jahren selbstständig und ist inzwischen ein erfolgreicher und überregional bekannter Fachmann für Kleinkläranlagen mit mehreren hundert Kunden. Jeden Sommer stellt der Fohrder den Garten seines Pritzerber Stadthauses für ein Hoffest mit dem Pritzerber Männerchor zur Verfügung. Dort feierte sich die Sängergemeinschaft nicht nur mit eigenen Liedern selbst. Musikalische Jubiläumsgrüße überbrachten die berlin-brandenburgische A-capella-Gruppe Stimm-Band und die sensationelle Akkordeonistin Galyna Classe.

Von Frank Bürstenbinder