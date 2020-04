Brandenburg/H

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in der Havelstadt offensichtlich nur langsam. Mit Stand 14 Uhr am Ostersonnabend gibt es in Brandenburg an der Havel 45 laborbestätigte Fälle. Am Karfreitag waren insgesamt 44 Fälle gemeldet worden. 17 Menschen gelten als genesen, in der Stadt ist glücklicherweise noch kein Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bekannt.

Laut Angaben von Rathaussprecher Jan Penkawa befinden sich derzeit noch genau 100 Menschen in häuslicher Quarantäne, acht Patienten werden stationär versorgt, davon kommen fünf aus dem Umland.

Anzeige

Von MAZ