Brandenburg/H

In Brandenburg an der Havel sind nicht sonderlich viele Menschen im Rentenalter auf staatliche Unterstützung durch die Grundsicherung angewiesen. So besagt es die Statistik. In einem in diesen Tagen veröffentlichten deutschlandweiten Vergleich belegt die Stadt einen Platz im Mittelfeld.

Das Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ) hat aus amtlichen Statistiken mit dem Stichdatum Ende 2019 bezogen auf die 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland ermittelt, wie hoch der Anteil von Menschen im Rentenalter ab 65 Jahren und acht Monaten ist, die Leistungen der Grundsicherung im Alter beziehen.

Dieses Geld können Bürgerinnen und Bürger erhalten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können. Sie müssen die Leistung allerdings beantragen.

Von den knapp 20.000 Menschen dieser Altersgruppe in der Stadt bekamen 462 Ende des Jahres 2019 die Grundsicherung, und zwar fast genau so viele Männer wie Frauen.

Die Quote von 2,39 Prozent bedeutet, dass rein statistisch nur ungefähr jeder 40. Brandenburger im entsprechenden Rentenalter diese staatliche Grundsicherungsleistung in Anspruch nimmt. Nicht bekannt ist dabei der tatsächliche Bedarf. Den wer nichts beantragt und seine Bedürftigkeit nicht überprüfen lässt, taucht in der Statistik nicht auf.

Anteil niedriger als in Potsdam

Die in Brandenburg an der Havel und Frankfurt an der Oder gleich hohe Quote von knapp 2,4 Prozent bedeutet, dass beide kreisfreien Städte deutlich niedriger liegen als der Bundesschnitt mit 3,2 Prozent. Ganz zu schweigen von der fränkischen Stadt Ansbach, wo der Anteil mit fast 14 Prozent in ganz Deutschland am höchsten liegt.

Verschwindend gering ist die Quote in Potsdam-Mittelmark (1,1 Prozent) und Havelland mit 1,4 Prozent. Potsdam bewegt sich mit knapp 2,7 Prozent hingegen auf einem höheren Niveau als Brandenburg an der Havel.

Unterschiede innerhalb der Stadt

Innerhalb der Stadt gibt es deutliche Unterschiede, wie die Daten der Stadt Brandenburg an der Havel von April 2019 deutlich machen. In Hohenstücken (6,2 Prozent) und auf dem Görden (3,6 Prozent) sind deutlich mehr Rentner auf die staatliche Unterstützung angewiesen als im städtischen Durchschnitt.

Dagegen liegen Kirchmöser (0,6 Prozent), Nord (1,2 Prozent) und Plaue (1,5 Prozent) spürbar über dem statistischen Durchschnitt im Stadtgebiet.

Von Jürgen Lauterbach