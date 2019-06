Brandenburg/H

Egal, was passiert, am Reichstein-OSZ ist am Donnerstag schulfrei, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa. „Das Schulgebäude liegt direkt an der Grenze des Sperrkreises, der Parkplatz darf nicht benutzt werden. So eine Schule ist eine sensible Einrichtung, wir wollen es nicht verantworten, wenn doch ein Splitter durchs Fenster fliegt und einen Schüler verletzt.“ Das Vorgehen habe die Stadtverwaltung gemeinsam mit Schulleiter Mario Dudek abgestimmt.

Am Donnerstagmorgen soll voraussichtlich Munition gesprengt werden, die auf dem Gelände des Metallrecyclers TSR gefunden worden war. Am Mittwoch haben Spezialisten des dem Innenministerium unterstellten Kampfmittelbeseitigungsdienstes die Funde untersucht und bewertet.

Es ist theoretisch auch möglich, dass entgegen erster Annahmen das Material doch transportfähig ist und nicht gesprengt werden muss. Dennoch hat die Stadt vorsorglich eine Allgemeinverfügung zum Sperrkreis erlassen. 71 Anwohner müssen aus ihren Häusern, die Belegschaften von TSR und dem Brandenburger Elektrostahlwerk dürfen auch nicht auf die Betriebsgelände.

Von André Wirsing