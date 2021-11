Brandenburg/H

Für eine mögliche bundesweite Impfpflicht gegen dass Corona-Virus hat sich Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) am Mittwoch vor den Stadtverordneten ausgesprochen: „Ich würde eine Impfpflicht des Bundes ganz klar begrüßen und denke, dass diese früher oder später auch kommen wird, denn niemand kann vor Ort lange Zeiträume mit 1000er-Inzidenzen oder immer wiederkehrenden Lockdowns gut finden.“

Anstieg der Inzidenz

Derzeit erlebe die Stadt einen dramatischen Anstieg der Inzidenz auf mittlerweile 400 Infektionen innerhalb von sieben Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner. „Auch wir haben zuletzt mit steigender Tendenz täglich mehr als 50 Neuinfektionen zu verzeichnen, teilweise sogar mehr als 70 Fälle pro Tag.“

Die Kliniken in Bayern oder in Sachsen mit Dresden und Leipzig meldeten bereits Überlastung mit den Corona-Patienten und der Präsident der Landesärztekammer Sachsen habe vor zwei Tagen vor einer weiteren Zuspitzung der Lage gewarnt, die in eine Triage der Patienten auf den Intensivstationen führen könne.

Graben- oder Glaubenskampf

„Für mich erscheint es, als ob das Thema ,Corona-Impfpflicht’ zu einem politischen oder sonst wie überzeugungsgearteten Graben- oder Glaubenskampf hochstilisiert wird“, sagt Scheller.

Es gebe zu diesem Thema ganz klar wissenschaftliche Erkenntnisse und diese müsse man anerkennen. „Man kann Wissenschaft nicht leugnen. Und genauso wenig kann man die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Wirtschaft, auf das gesellschaftliche, das kulturelle und persönliche Leben leugnen.“

Viele Impfungen vorgeschrieben

Man müsse die Debatte mal mit Fakten abgleichen: Schon heute gebe es seit langem zum Beispiel vor Einschulungen für jedes Kind jedes Jahr einen ganz großen gesundheitlichen Check, der auch das Abklären vieler Impfungen beinhalte – Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Meningokokken C, Hepatitis B und Kinderlähmung. Auch gebe es seit März 2020 bereits eine Impfpflicht durch das Masernschutzgesetz bei Neu-Eintritt in Kitas und Schulen.

Pflichtimpfungen in ganz Deutschland

„Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten als Gesellschaft die jeweiligen wissenschaftlichen Erkenntnisse genutzt und umgesetzt, um schwerwiegende Krankheiten wie Pocken auszurotten.“ In beiden Teilen Deutschlands habe es neben Pocken auch verpflichtende Impfungen gegeben, unter anderem gegen Tuberkulose (1953), Kinderlähmung (1961), Diphtherie (1961), Wundstarrkrampf (1961), Keuchhusten (1964) und auch Scharlach. Das Thema der verpflichtenden Impfungen sei also alles andere als neu. Die Stadt steuere mit den fünf neu geschaffenen dezentralen Impfstellen nun gegen, damit sei man in der Lage, wöchentlich rund 3.800 Impfungen durchzuführen – das entspreche fast der Impfleistung des Impfzentrums im Stahlpalast von knapp über 4.000 Impfungen pro Woche.

Appell an die Brandenburger

Zudem gebe es noch die vielfältigen Impfaktivitäten der niedergelassenen Haus- und Fachärzte. Die Kassenärztliche Vereinigung halte eine Impfleistung von bis zu 100.000 Impfungen pro Woche über die KV-Arztpraxen für möglich.

Scheller schließt mit einem Appell und einer Bitte an alle Bürgerinnen und Bürger: „Nutzen sie diese umfangreichen Angebote. Gehen Sie impfen. Jede Impfung zählt.“

Von André Wirsing