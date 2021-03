Brandenburg/H

Die Chancen stehen gut, dass es doch zu Ostern den ersten Spargel von den unter Folie liegenden Spargelfeldern des Domstiftsgutes Mötzow gibt. Wie Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) Montag sagte, habe er die von seiner Unteren Naturschutzbehörde (UNB) angeordnete Rodung von Spargelfeldern bis Ende April ausgesetzt.

Domstiftsgut-Pächter Heinrich Thiermann (78) aus Mötzow war, wie berichtet, von der zum Rathaus gehörenden „Unteren Naturschutzbehörde“ aufgefordert worden, bis März 2021 den Anbau von rund 35 Hektar Heidelbeeren und etwa 300 Hektar Spargel in der Gemarkung Klein Kreutz rückgängig zu machen, also die Flächen zu roden.

Gutspächter Heinrich Thiermann präsentiert zusammen mit Havelkönigin Celina Sophie Schönherr den ersten Mötzower Spargel des Jahres 2018. Quelle: Foto: Christian Griebel

Hintergrund: Dem Dom-Pächter wird vorgeworfen, Spargel und Heidelbeeren im Europäischen Vogelschutzgebiet „Mittlere Havelniederung“ und im Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ ohne eine vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verträglichkeitsprüfung anzubauen. Gegen die Verfügungen der Stadt hat Thiermann Rechtsmittel eingeleitet und dem Vorwurf widersprochen.

Doch noch ist beim Verwaltungsgericht keine Entscheidung gefallen. Deshalb erhoffte sich Thiermann von einer Aussetzung einen Zeitgewinn bis zum Abschluss des ordentlichen Rechtsweges und hatte deswegen den Petitionsausschuss der SVV angerufen. Das Gericht bat, wie in solchen Fällen üblich, die Vollziehung bis zur Gerichtsentscheidung auszusetzen. Dem ist Scheller nachkommen.

„Es erscheint aus meiner Sicht völlig widersinnig, dass ich zunächst 300 Hektar Spargelkulturen vernichten muss mit der Folge großen Schadens für Mitarbeiter und Betrieb, um dann über Jahre vor den Gerichten über die Rechtmäßigkeit der Anordnung und um Schadenersatz zu klagen“, hatte Thiermann zuvor geklagt und fand offenbar ein Einsehen.

Hatte Scheller noch vor wenigen Wochen erklärt, er sehe „keinen Ermessensspielraum, weil sich der Landwirt beim Anbau von Sonderkulturen an geltendes Recht halten“ müsse, sagt er nun: „Ich habe nichts gegen Spargel unter Folie. Aber nach unserer Rechtsauffassung bedarf es einer Genehmigung für diesen Anbau in dem geschützten Gebiet.“

Verständnis für Thiermann

Er habe Verständnis dafür, dass Heinrich Thiermann eine andere Auffassung habe: „Zu entscheiden, wer richtig liegt, dafür gibt es Gerichte.“ Gleichzeitig sehe er die Möglichkeit, das Problem bilateral aus der Welt zu schaffen, ohne jahrelangen Rechtsstreit.

Schon für Mittwoch hat Scheller den Landwirt zu einem Gespräch eingeladen. Sein Ziel: Gemeinsam mit Thiermann ein Prozedere zu vereinbaren, wie man mittelfristig den Spargelanbau unter Folie zumindest aus dem Vogelschutzgebiet verbannen könne.

Die Aussetzung der Rodung ist erst einmal auf zwei Monate begrenzt, doch der OB glaubt, dass man in dieser Zeit eine Lösung vereinbaren könne. Womöglich könnte diese Beispielcharakter bekommen. Auch in anderen Landkreisen streiten sich Spargelbauern mit den Umweltschutzbehörden. Es sei ihm, so Scheller, gelungen, einen renommierten Mediator zu gewinnen.

Nicht nur Beifall für den OB

Schellers Schritt auf den Landwirt zu findet in der Verwaltung nicht nur Zustimmung. Dort gibt es viele, die die harte Tour propagieren. Von der Verwaltung fühlt sich Thiermann seit einiger Zeit verfolgt. In einer Dienstaufsichtsbeschwerde beklagte er, die Naturschutzbehörde kopiere Textpassagen der Umweltverbände als eigene Meinung und überdies würde Landwirten wie dem Chef der Brielower Agrar GmbH Gerhard Ullrich im Rathaus deutlich gemacht, er sei nicht förderlich für Projekte, wenn man dabei mit Thiermann zusammenarbeite.

„Das geht gar nicht. Das will ich jetzt genau wissen“, sagt Scheller und hat eine Untersuchung eingeleitet. Dass die Naturschutzbehörde bei ihrer Generalkritik am Folienspargel bleiben, ist bekannt. Die Anbauart sei ein Eingriff in die Natur und habe die Lebensbedingungen für viele Tier- und Pflanzenarten zerstört, heißt es im Bescheid der UNB.

Grüne stärken der UNB den Rücken

Die Grünen der Stadt haben sich auf die Seite der Foliengegner gestellt. So schreibt die Fraktionschefin Martina Marx: Im Falle der Petition des Herrn Thiermann gegen die Unteren Naturschutzbehörde stellt sich jedoch nicht die Frage nach persönlichen Meinungen und Befindlichkeiten, es geht um Rechtsstaatlichkeit und Einhaltung von Gesetzen.“ Daher „unterstützen und bestärken wir die Stadtverwaltung als Untere Naturschutzbehörde und den Oberbürgermeister ausdrücklich.“

Die Freien Wähler sehen das anders und nehmen nun die Grünen ins Visier. So schreibt Norbert Langerwisch: „Das von dieser Seite das Verbot des Ernten von Spargel unter Folie und der Anbau von Heidelbeeren unterstützt wird reiht sich ein in die dauernden Versuche der Grünen den Bürgern vorzuschreiben, wie sie zu leben haben, was sie zu essen haben und wie und wohin sie sich zu bewegen haben.“

Von Benno Rougk