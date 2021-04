Brandenburg/H

Wachablösung am Altstädtischen Rathaus in Brandenburg an der Havel. Aber keine Bange, Oberbürgermeister Steffen Scheller behält seinen Job.

Am Fuße des Rolands hat Oberfeldarzt Birgit Didczuneit-Sandhop an diesem Karfreitag den Dienst im Kreisverbindungskommando der Bundeswehr von Major Martin Scherbarth übernommen. Dazu wurde sie vom Landeskommando zur Aufnahme ihres Dienstes aktiviert.

Ihre erste Amtshandlung als Oberfeldarzt im Range eines Oberstleutnants war die Vorstellung im städtischen Gesundheitsamt. Denn dort sind fünf Bundeswehrsoldaten tagein, tagaus damit befasst, Kontakte von Corona-infizierten Menschen telefonisch nachzuverfolgen.

„Rotes Telefon am Mann“

„Als Oberfeldarzt ist es meine Aufgabe, den Oberbürgermeister zu möglichen Unterstützungsleistungen der Bundeswehr zu beraten, das territoriale Lagebild vor Ort zu verdichten und die Verbindung zu halten“, erklärt die Brandenburger Ärztin und Kommunalpolitikerin ihre aktuelle Aufgabe.

Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: „Mein ,rotes Telefon’ habe ich am Mann!“

Im bürgerlichen Leben ist Birgit Didczuneit-Sandhop Chefärztin der HNO-Klinik im Städtischen Klinikum Brandenburg an der Havel. Außerdem gehört sie als ehrenamtliche Stadtverordnete der Brandenburger CDU-Fraktion an. Martin Scherbarth ist als Rechtsanwalt in der Havelstadt tätig.

Offiziere der Reserve

Beide gehören mit sieben weiteren Mitgliedern dem Kreisverbindungskommando der Bundeswehr an und wechseln sich mit ihren Diensten wöchentlich ab. Kommandeur ist Yves Engelmann.

Birgit Didczuneit-Sandhop ist schon seit fast zehn Jahren Offizierin der Reserve. Sie musste eine umfangreiche Ausbildung absolvieren, um den Rang eines Oberstleutnants bekleiden zu dürfen. Dazu gehörten neben der Grundausbildung auch Wehrübungen, bei denen sie lernte, Lagekarten erstellen, Symbole zu lesen und sogenannte Lagevorträge zur Unterrichtung zu schreiben.

Auch Schießen kann die Offizierin aus Leidenschaft. Das allerdings war keine ganz so große Sache für sie, geht die Chefärztin doch mit ihrem treffsicheren Ehemann Veit Didczuneit regelmäßig zur Jagd ins Revier.

Von Jürgen Lauterbach