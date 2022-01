Brandenburg/H

Es deutet sich eine Mehrheit an für einen weiteren Schulbau an der neuen Oberschule in der Caasmannstraße. Eigentlich stimmen die Stadtverordneten am kommenden Mittwoch nicht direkt darüber ab, sondern über den Wirtschaftsplan des kommunalen Liegenschaftsbetriebes GLM. Darin vorgemerkt sind 350.000 Euro Planungskosten sowie eine Schätzung zu einer Gesamtinvestition von 14,5 Millionen Euro in den Folgejahren.

Keine Gegenstimme im Hauptausschuss

Im jüngsten Hauptausschuss gab es nach kurzer und heftiger Diskussion sechs Ja-Stimmen und sechs Enthaltungen, aber keine Ablehnung.

Planungsrecht fehlt komplett

Worum geht es in der politischen Diskussion? Ende November 2021 haben die Stadtverordneten den Bau eines Schulzentrums südlich des Wiesenweges nahe der Dreifelder-Sporthalle beschlossen. Dazu sollen Grund- und Oberschule, Hort, Mensa, Sportanlagen, Parkplätze und Außenanlagen gehören. Es gibt allerdings keinerlei Planungsrecht für diese Fläche. Der bestehende Bebauungsplan sieht eine Nutzung für Messen und Tourismus vor. Es muss also ein neuer B-Plan aufgestellt werden.

Baubeginn frühestens 2025

Das Verfahren dauert etwa zwei Jahre, bis zum Ende dieses Jahres sollen erst einmal Flächenbedarf, das Anordnen der verschiedenen Nutzungen, der Baugrund sowie artenschutzrechtliche Belange untersucht und geklärt werden, sagt GLM-Chefin Angelika Köhler. Das bedeutet, Baubeginn wäre frühestens 2025, eher im Jahr 2026.

Schulzentrum in Etappen

Da es sich um eine Gesamtinvestition von etwa 64 Millionen Euro handelt, kann die Kommune diese unmöglich auf einen Schlag stemmen. Und wenn in Etappen gebaut wird, soll mit der Grundschule und dem Hort begonnen werden. Und irgendwann brauchen die Kinder auch Sportmöglichkeiten.

Auch am OSZ wird es eng

Weil aktuell schon ein hoher Bedarf an Oberschulplätzen vorhanden ist, hat die Stadt die neue Oberschule in verfügbaren Räumen des Oberstufenzentrums „Alfred Flakowski“ in der Caasmannstraße im August 2021 eröffnet. Seitdem werden dort zwei siebte Klassen unterrichtet. Jedes Jahr kommen zwei Klassen hinzu. Auch hier werden die Platzkapazitäten endlich sein. Und ein Verdrängen der OSZ-Klassen haben die Volksvertreter ausgeschlossen.

Eigentum und Baurecht

Deshalb hat die Stadtspitze angeregt, einen Ergänzungsbau an der Caasmannstraße zu errichten – hier hat die Kommune Eigentum und Baurecht, muss nur noch planen und umsetzen. Bis das neue Schulzentrum in Gänze steht, werden ohnehin schon die ersten Jahrgänge die Oberschule längst verlassen haben. Um ihnen akzeptable Unterrichtsbedingungen zu bieten, soll es den Anbau geben.

Kritik gab es von SPD-Fraktionschefin Britta Kornmesser und ihrem Bündnisgrünen-Kollegen Klaus Hoffmann: Wozu wolle man einen zweistelligen Millionenbetrag für eine Art Provisorium ausgeben, fragen sie.

Misstrauen gegen Verwaltung

Scharfe Replik gab es aus anderen Parteien: „Ich spüre ein tiefes Misstrauen gegen die Verwaltung und die Angst, der Beschluss zum Schulzentrum könnte unterlaufen werden. Selbst wenn wir am Ende eine Oberschule an der Caasmannstraße und eine am Wiesenweg haben, wird keine überzählig sein. Dann schaffen wir ein attraktives Angebot für die Schüler aus den Umlandgemeinden“, kontert FDP-Fraktionschef Herbert Nowotny.

„Die Schüler der neuen Oberschule haben auch einen Anspruch auf einen guten Rahmen für den Unterricht. Wir werden sie nicht in irgendwelche Modulbauten stecken“, sagt Norbert Langerwisch (Freie Wähler).

Versprechen erneuert

Oberbürger meister Steffen Scheller (CDU) erneuert sein Versprechen: „Das Schulzentrum am Wiesenweg mit Grund- und mit Oberschule werden wir beschlussgemäß weiter verfolgen. Aber wir werden auf jeden Fall mit dem Ergänzungsbau in der Caasmannstraße fertig sein, bevor wir am Wiesenweg überhaupt anfangen zu bauen.“

Von André Wirsing