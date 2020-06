Brandenburg/H

Es gibt Veränderungen in der Schullandschaft der Stadt Brandenburg: Die beiden Oberstufenzentren „ Alfred Flakowski“ und „Gebrüder Reichstein“ werden zu einem zusammengelegt, bleiben aber an den Standorten Caasmannstraße und Thüringer Straße. Zudem wird in einem Gebäudeteil in der Caasmannstraße eine neue Oberschule für die Klassenstufen 7 bis 10 eingerichtet.

Ein Jahr zum Diskutieren

Viola Cohnen leitet das städtische Amt für Schule und Sport. Quelle: Archiv/Heike Schulze

Die Leiterin des Amtes für Schule und Sport Viola Cohnen bestätigte diese Informationen auf MAZ-Anfrage. „Wir werden nach der Sommerpause im September mit einer Beschlussvorlage zu diesem Schulentwicklungsplan in die Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung gehen. Wird dieser bestätigt, können sie zum Schuljahresbeginn 2021/22 umgesetzt sein. Wir brauchen den Planungsvorlauf.“

Zweizügiger Beginn

Die neue Oberschule soll eigenständig sein und „gut gefüllt zweizügig“. Nachdem die Stadt schon Grundschulen erweitert beziehungsweise reaktiviert hat wie in der Kleinen Gartenstraße, „wachsen“ nun die Kinder dort langsam heraus und drängen an die weiterführenden Schulen. In der Oberschule Nord beispielsweise läuft die Einrichtung schon vierzügig. Fünf Parallelklassen unterzubringen sei unmöglich, ist zu hören. So soll es dort sogar Pläne gegeben haben, die Aula mit Zwischenwand in Klassenräume zu teilen. Dem Vernehmen nach hat dies der Prüfstatiker verhindert.

Rückgang an Auszubildenden

In den OSZ allerdings mangelt es an Schülern. „Die Zahlen sind gegenüber den Hoch-Zeiten um 40 Prozent zurückgegangen“, sagt Viola Cohnen. Sie habe den OSZ-Teams immer geraten, sich ein eigenständiges Profil zu geben und verstärkt um Schüler zu werben. Offensichtlich waren die Bemühungen nicht sehr erfolgreich. An den Ausbildungsgängen soll aber nicht gestrichen werden, auch wenn nach Angaben der Amtsleiterinnen beispielsweise in den Helfer-Berufen die Nachfrage nicht so groß sei.

Kurzatmig Die Schulentwicklungsplanung in der Havelstadt ist ziemlich kurzatmig: Entscheidungen werden erst getroffen, wenn sie überfällig sind. Das widerspricht aber der Idee vom Planen –nämlich längerfristig in die Zukunft zu denken. Erst hat Verwaltung und Politik überrascht, dass so viele Kita-Plätze benötigt wurden, dann war es der Bedarf an Plätzen in Grundschulen, nun geht es um die Sekundarstufe. Es kann niemand mehr sagen, das komme alles überraschend. Und nun rächt sich beispielsweise, dass damals die alte Heinrich-Rau-Oberschule in Nord abgerissen wurde. Und Marxkors hat Recht: Aus den Oberschülern werden bald Auszubildende. Und dann?

Potsdam entscheidet

Am Ende müsse das Potsdamer Bildungsministerium zu allen Entscheidungen das Okay geben, die Pläne seien aber bereits mit der oberen Behörde abgestimmt. Auch habe es bereits Gespräche mit den Schulleitern Rainer Marxkors (Flakowski) und Mario Dudek (Reichstein) gegeben.

Unterschiedliche Profile

Am Flakowski-OSZ werden vor allem Berufe im Sozialen, im Handel, in der Justiz und in der Gastronomie gelehrt. Zudem gibt es eine Oberstufe, an der Berufsbildungsreife, erweiterte Berufsbildungsreife, Fachoberschulreife, Fachhochschulreife sowie allgemeine Hochschulreife (Abitur) erlangt werden können.

Am Reichstein-OSZ sind die technischen Berufe zuhause, vom Holzbearbeiter bis zum Mechatroniker werden 14 Ausbildungsgänge angeboten. Insofern sind die Profile beider Einrichtungen schon ziemlich verschieden.

Es gab auch Alternativen

Rainer Marxkors leitet das OSZ "Alfred Flakowski". Quelle: Heike Schulze

Es dürfte deshalb noch einigen Diskussionsbedarf geben. So stoßen die Fusionspläne in den betroffenen Oberstufenzentren nur auf wenig Gegenliebe. „Zum Schulentwicklungsplan gab es seitens unserer Schule einen Alternativvorschlag, dem auch die Schulkonferenz zugestimmt hatte“, sagt Rainer Marxkors vom Flakowski-OSZ. Demnach hätten auch beide Oberstufenzentren erhalten werden können.

Raus aus dem „Tal der Tränen“

„Man darf bei den Schülerzahlen nicht nur die reine Zahl der Köpfe nehmen. Die Lehre hat sich verändert, die Auszubildenden sind jetzt nicht mehr nur in Teilzeit am OSZ, sondern viele auch in Vollzeit“, argumentiert der Schulleiter. Zudem sei das „Tal der Tränen“ bei den Anmeldezahlen gerade durchschritten, es gehe langsam, aber sicher wieder aufwärts.

„Nicht zuletzt sollten die wirtschaftlichen Überlegungen, die zu dieser Entscheidung führen, geprüft werden. Ein großer Teil der Oberschüler ist vier Jahre später auch wieder bei uns im Oberstufenzentrum.“

Bedingungen fürs Ja

Mario Dudek, Schulleiter des Oberstufenzentrums "Gebrüder Reichstein". Quelle: Rüdiger Böhme

Am Reichstein-OSZ hat die Mehrheit der Schulkonferenz die Pläne gebilligt, allerdings unter Bedingungen, sagt Schulleiter Mario Dudek. „Es muss fachliche und finanzielle Unterstützung vom Schulträger geben, billig wird das nicht.“ Zudem müsse es eine gute Zuordnung der Berufs- und Bildungsgänge geben, wenn aus fünf plötzlich vier Abteilungen gebildet werden sollen.

Misch-OSZ bevorzugt

Im Land Brandenburg überwiege das Modell der Misch-OSZ, wo viele Schul- und Ausbildungsrichtungen unter einem Dach vereint werden. In großen OSZ lassen sich auch leichter Personal-Pools bilden, um Ausfälle abfedern zu können.

Auch in der Einrichtung in der Thüringer Straße sei der absolute Tiefpunkt bei den absoluten Azubi-Zahlen schon durchschritten, die Lage habe sich stabilisiert.

Von André Wirsing