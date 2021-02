Brandenburg/H

In knapp zwei Jahren wird die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) die große Regionalbahnstrecke RE 1 von der Deutschen Bahn übernehmen. Sie ist die für Menschen in Brandenburg an der Havel wichtigste Ost-Westverbindung zwischen Cottbus/Frankfurt und Magdeburg.

Das private Unternehmen steckt in den Vorbereitungen, seit es vor zwei Jahren den Zuschlag des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg für diese prestigeträchtige Strecke erhalten hat. Für die Zeit von Ende 2022 bis Ende 2034.

Mehr als 60 000 Fahrgäste täglich

Odeg-Geschäftsführer Stefan Neubert (40) erklärt, was die RE 1-Fahrgäste, die bisher Bahnkunden sind, ab Dezember 2022 erwartet und wie weit sein Unternehmen mit den Vorbereitungen technisch, personell und organisatorisch vorangekommen ist.

Denn es gilt, jeden Tag Zehntausende Fahrgäste auf der genannten Strecke von A nach B zu bringen. 59 000 Fahrgäste täglich bewältige die Deutsche Bahn im Jahr 2018. Bis die Corona-Pandemie begann, ist diese Zahl mutmaßlich weiter gestiegen.

Knapp 400 Millionen Euro investiert die Odeg in die Zukunft – zu einem großen Teil wird das Geld für neue Fahrzeuge und in den Umbau bestehender Züge gebraucht. Lieferengpässe wie einst beim Hersteller Stadler soll es diesmal nicht geben.

Stefan Neubert (40) ist Geschäftsführer der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg). Quelle: Viviane Wild

„Wir liegen gut im Zeitplan“, versichert der Odeg-Chef. Mit Siemens habe die Odeg einen sehr guten Partner, mit dem es gut vorangehe.

Für die RE 1-Strecke sind 29 elektrisch abgetriebene Fahrzeuge des Typs Desiro HC bestellt. Damit will das Bahnunternehmen den ab Dezember 2022 geforderten 20-Minuten-Takt zwischen Brandenburg an der Havel und Frankfurt an der Oder abdecken.

Bis zu 637 Sitzplätze

25 der in Krefeld gebauten neuen Siemens-Züge haben sechs Abteile und 637 Sitzplätze, davon 50 in der 1. Klasse. 14 Züge verkehren auf der zentralen Pendlerstrecke mit vier Abteilen und 390 Sitzplätzen, davon 25 in der 1. Klasse. Die größeren Züge fassen 49 Fahrräder, die kleineren 32.

Damit die 160 bis 210 Meter langen RE-1-Züge gewartet werden können, baut die Odeg ihre Werkstatt in Eberswalde für einen zweistelligen Millionenbetrag aus.

Das Foto gibt einen Eindruck vom Design des künftigen Zugabteils im Desiro HC. So heißt der Fahrzeugtyp, den die Eisenbahngesellschaft Odeg ab Dezember 2022 auf der Regionalbahnstrecke RE einsetzen wird. Quelle: Siemens/Odeg

Zum Fahrkomfort gehören in jedem der im Odeg-Flottendesign gebauten Abteil kostenloses WLAN, speziell beschichtete Fensterscheiben für größere Funkdurchlässigkeit, große Bildschirme mit Echtzeitinformationen, ein Unterhaltungsportal mit Podcasts und Nachrichten, eine Auslastungsanzeige im Zug und in bestimmten Streckenabschnitten eine Bewirtung (Catering).

Bei Aggressionen die Stimme aus dem Off

Gibt es Stress im Zug und wird es dort richtig laut, bekommen Sensoren das mit. Die audiogesteuerte Aggressionserkennung tritt in Aktion, eine Stimme meldet sich aus dem Off. Sie gehört einem Mitarbeiter der Leitstelle.

Weil 90 Prozent des Fahrgastraums kameraüberwacht sind, können Odeg-Leitststellenmitarbeiter und Beamte der Bundespolizei in aller Regel sehen, was im Zug passiert, und entsprechend reagieren. Die Fahrgäste können deren Stimme hören, aber niemanden sehen.

Das Nadelöhr für die künftige Bewältigung des RE 1-Verkehrs ist für die Odeg das Personal. Triebzeugführer und auch Zugbegleiter sind überall heiß begehrt.

Es gibt Möglichkeiten von der Deutschen Bahn zur Odeg zu wechseln, das Gleiche gilt in umgekehrter Richtung. Geschäftsführer Neubert versichert, dass sich die tarifliche Bezahlung ab Mitte 2022 so gut wie gar nicht mehr unterscheiden werde.

Theorie-Ausbildung in Brandenburg/Havel

Sein Unternehmen stellt Lokführer ein, doch dem Chef ist längst klar, wohin die Reise geht: zur eigenen Ausbildung des benötigten Personals. Dabei konzentriert sich das ostdeutsche Unternehmen auf Brandenburg an der Havel und die Umgebung, weil von dort die meisten RE 1-Verbindungen Fahrt aufnehmen oder enden.

Im dortigen TGZ laufen die drei elfmonatigen Qualifizierungen zum Triebfahrzeugführer, die am 22. März, 31. Mai und 22. November beginnen. Der erste Jahrgang mit 14 Mann wird im Juli fertig.

„Auch Quereinsteiger 50 plus nehmen wir mit Kusshand“, versichert Stefan Neubert. Der Geschäftsführer könnte sich vorstellen, dass die Qualifizierung mit Übernahmegarantie attraktiv sein kann für Menschen etwa in der Gastronomie, die wegen der Corona-Pandemie ihre Arbeit verloren haben.

Alter ist kein Hindernis

Das Alter ist kaum ein Hindernis, denn Frauen und Männer zwischen 19 und 60 Jahren können einsteigen. Die Odeg verspricht gut 3000 Euro plus Zulagen als Einstiegsgehalt und relativ viel Urlaub angesichts der Schicht- und Wochenendarbeit.

Aktuell hat das Bahnunternehmen etwa 200 Lokführer. Wenn es im Dezember 2022 die große Linie übernimmt, braucht es weitere 80. Gesucht sind außerdem zusätzlich rund 75 Servicemitarbeiter im Nahverkehr.

Die Odeg will die künftigen Zugbegleiter in 15-Wochen-Kursen qualifizieren und dann übernehmen, wie Neubert versichert. Deren Gehalt liegt etwa 500 Euro unter dem der Zugführer.

Von Jürgen Lauterbach