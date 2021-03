Brandenburg/H

Zahlreiche Aktionen und Informationen wird es am Internationalen Frauentag auf dem Neustädtischen Markt geben, kündigt Juliane Moosdorf an, sie ist Leiterin der Frauenschutzeinrichtung in der Stadt. Organisatorinnen sind die „Brannebande“, eine queerfeministische und antifaschistische Initiative aus Brandenburg an der Havel, die sich für eine solidarische und tolerante Gesellschaft einsetzen. Zudem „Theodora stellt gleich“, eine Studierendeninitiative der Medizinischen Hochschule Brandenburg, die sich für Geschlechtergerechtigkeit und feministische Themen einsetzt.

Mitbeteiligt sind die Streetworkerinnen des Humanistischen Regionalverbandes und der Arbeitskreis „Keine Gewalt gegen Frauen und Kinder in Brandenburg“. Erwartet wird auch die Landes-Gleichstellungsbeauftragte Manuela Dörnenburg.

„Ziel der Veranstaltung ist es, gemeinsam Informationen aus verschiedenen Perspektiven rund um geschlechts- und frauenpolitische Themen zu teilen. Wir sind offen für den Austausch mit Brandenburger Bürgerinnen und Bürger“, sagt Juliane Moosdorf. Es gebe neben Informationen auch Musik und Redebeiträge.

Themenschwerpunkte sind Feminismuss, körperliche Selbstbestimmung, Schwangerschaftsabbrüche, genderbezogene Gewalt sowie Informationen zu Hilfs- und Beratungsangeboten der Region. Die Aktion läuft am 8. März von 13 bis 17 Uhr auf dem Neustädtischen Markt.

Von MAZ