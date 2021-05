Brandenburg an der Havel - Öffentliches WLAN in der Stadt Brandenburg: Kostenlos surfen an 13 Orten

Im Rahmen des Projektes Brandenburg-WLAN sind 13 Standorte in Brandenburg an der Havel mit öffentlichem WLAN entstanden. Projektleiter Martin Deschner berichtet, warum freier Zugang zum Internet für ihn ein Menschenrecht ist.