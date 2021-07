Brandenburg/H

Die ZF Getriebe Brandenburg GmbH investiert in der nahen Zukunft nicht nur rund 150 Millionen Euro in Forschung, Entwicklung, neuen Serienstart und Maschinen, sondern auch in die Modernisierung des Standorts in der Caasmannstraße und die werkseigene Ausbildung.

Geschäftsführer Markus Bergmann und Werkdirektor Sebastian Schmitt sprechen dabei von einer Investitionshöhe mit mittleren einstelligen Millionenbereich, also immerhin rund fünf bis sechs Millionen Euro.

Der Nachwuchs an Industriemechanikern, Mechatronikern und Elektrikern soll nicht mehr, wie seit Jahrzehnten, in den Lehrwerkstätten in der Geschwister-Scholl-Straße ausgebildet werden, sondern unmittelbar auf dem Werksgelände. „Wir möchten die jungen Leute näher an die Prozesse im Unternehmen holen“, erklärt Werkdirektor Schmitt.

Das Kundendienstgebäude nahe dem Werktor soll so saniert werden, dass die Lehrlinge im nächsten Jahr dorthin umziehen und ihre Erstausbildung dort beginnen oder fortsetzen können. Etwa gleichzeitig soll das firmeneigene Grundstück am Werkseingang rund um die Bushaltestelle ansprechender gestaltet werden.

Kohlendioxid-Ausstoß senken

Außerdem hat sich die Geschäftsleitung die nachhaltige Reduzierung des Kohlendioxid-Fußabdrucks auf die Fahnen geschrieben. „Unser Ziel ist es, emissionsfrei zu werden“, versichert Geschäftsführer Bergmann. Dazu sind Veränderungen an mehreren Stellen vorgesehen.

Fertigungsprozesse sollen so umgestaltet werden, dass der Energieverbrauch deutlich verringert wird. Das Getriebewerk will auch aus diesem Grund in Anlagen investieren und in die Sanierung von Bestandsgebäuden.

Denn die in die Jahre gekommenen Werkshallen kranken an manchen nicht mehr zeitgemäßen Isolierungen, modernisierungbedürftigen Wasser-, Gas- und Stromleitungen und an dem Energieverlust durch die alten Oberlichter.

Grüner Strom

Den Energiebedarf will die ZF Getriebe GmbH künftig mit sogenanntem grünen Strom abdecken und mit entsprechenden Anbietern wie Solarparks zusammenarbeiten. In der noch nicht abgeschlossenen Diskussion ist auch die Installation von Photovoltaik auf Dächern, so wie es das Städtische Klinikum mit öffentlicher Förderung gerade vorantreibt.

Markus Bergmann versichert, dass bei den anstehenden Ausschreibungen von Bau- und Sanierungsarbeiten am Standort regionale Firmen zum Zuge kommen können und sollen. Allein wegen der kürzeren Anfahrtswege wirke sich die regionale Nähe auch kostengünstig aus.

Investitionen sind zudem vorgesehen im Bereich Digitalisierung und Unternehmensvernetzung. Im zweiten Halbjahr 2021 möchte die Geschäftsführung am Standort auf diesem Feld zwei duale Studenten oder Studentinnen gewinnen.

Digitale Kompetenz mit der THB

Dual bedeutet, dass die jungen Leute parallel zu ihrem Wirtschaftsinformatik-Studium eine Berufsausbildung im Getriebewerk bewältigen. Um die digitale Kompetenz im Werk zu erhöhen, möchte Markus Bergmann die Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) noch einmal ausdrücklich verstärken.

Nicht nur das Getriebewerk ist Mitglied des Hochschul-Fördervereins, sondern auch der Geschäftsführer in Person. Das Unternehmen habe Andreas Wilms, den Präsidenten der THB, zur Intensivierung der Kontakte ins Werk eingeladen.

Von Jürgen Lauterbach