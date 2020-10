Ökologisches Bauen: Warum ein Brandenburger auf Naturbaustoffe setzt

Brandenburg/H

Fragt man Günter Wlosnewski nach den Vorteilen von Lehmputz, kommt er regelrecht in Schwärmen. Lehm sei günstig, regional verfügbar, ressourcen- und klimaschonend und wirke bei Zugabe von Zuschlagstoffen wärme- und schalldämmend. Nicht zuletzt sorge eine mit Lehm verputzte Wand für ein optimales Raumklima. „Lehm ist atmungsaktiv und reguliert die Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Außerdem entzieht eine Lehmwand schlechte Gerüche und Giftstoffe aus der Luft“, sagt er.

Wlosnewski ist Malermeister und Geschäftsführer von ÖkoLogisches Bauen, einem Bauunternehmen aus Brandenburg an der Havel, das sich auf den Bau ökologischer Häuser spezialisiert hat. Sein Anspruch: möglichst wenig Energieeinsatz, Verwendung von Materialien aus der Region, kurze Transportwege und der Einsatz von Baumaterialien aus erneuerbaren Rohstoffen. Selbst hergestellte Putze aus Lehm, egal ob im Innen- oder Außenbereich, sind mittlerweile sein Spezialgebiet. „Lehm ist ein Material, das hier bei uns aus der Region kommt und vielseitig einsetzbar ist.“

Seine Kunden sollen selbst Hand anlegen

Zu seiner Nachhaltigkeits-Philosophie gehört für den Unternehmer auch, das Wissen, das er sich über die Jahre angeeignet hat, an andere weiterzugeben. Seine Kunden animiert Wlosnewski stets, bei einem Projekt auch selbst Hand anzulegen und mitzuarbeiten. „Den meisten macht es großen Spaß und es ist einfach etwas Besonderes, wenn man später sagen kann ’Das habe ich selbst gemacht’.“

Holz, Lehm und gute Energiebilanz: Öko-Haus in Berlin-Wannsee, an dem Günter Wlosnewski mitgewirkt hat. Quelle: privat

In die Arbeit mit Naturbaustoffen ist er mehr oder weniger „reingerutscht“, wie Günter Wlosnewski sagt. Zu DDR-Zeiten hat er an der Technischen Universität Dresden Automatisierungstechnik studiert. Später arbeitete er als Ingenieur im VEB Stahl- und Walzwerk Brandenburg und beschäftigte sich mit der Einführung von Robotertechnik in den Produktionsprozess. Als der Ofen nach der Wende aus ging, war Wlosnewski mit für die personelle Abwicklung des Brandenburger Stahlwerks zuständig. „Wir haben versucht, die Leute so gut es ging wieder in Arbeit zu bringen.“

Steigende Nachfrage nach ökologisch gebauten Häusern

Irgendwann war es auch für ihn an der Zeit, sich beruflich um zu orientieren. Er schulte um und besuchte einen Meisterkurs zum Maler bei der Handwerkskammer Potsdam. Dass er sich auf Naturbaustoffe spezialisiert hat, sei dann eher Zufall gewesen. Angefangen habe alles mit Aufträgen für die Sanierung alter Fachwerkhäuser, erinnert sich Wlosnewski.

„Lehm sorgt für ein optimales Raumklima“, sagt Günter Wlosnewski. Hier eine Lehmputzwand im Innenbereich des Hauses in Berlin-Wannsee. Quelle: privat

Die Lehmwände in historischen Fachwerkgebäuden seien in der Regel nicht sehr dick und vor allem schlecht gedämmt. „Ich habe mich gefragt, wie kann man den ursprünglichen Charakter bewahren und trotzdem für eine gute Isolierung sorgen?“, sagt der Malermeister. Er stieß auf elastische Holzfaserplatten – damals noch eine Seltenheit. Er setzte sich intensiv mit natürlichen Materialien auseinander und suchte nach Alternativen für herkömmliche Baustoffe.

Für Wlosnewski steht der Umweltschutz im Mittelpunkt seiner Arbeit: „Wenn man sich anguckt, wie viel Styropor und Plastik wir verbauen – die Reste davon landen eines Tages im Grundwasser oder im Erdboden.“ Eine Einstellung, die heute auf einen Nerv trifft. Sein Unternehmen gibt es seit 20 Jahren, doch in den letzten Jahren sei die Nachfrage noch einmal deutlich gestiegen, sagt er. An Ruhestand denkt er deswegen auch noch lange nicht. „Ich möchte noch einiges bewegen.“

Von Feliks Todtmann