Der diesjährige „Berufemarkt Westhavelland“ am 11. September fand coronabedingt nur digital statt. An diesem Tag startete auch die „Find your job challenge“, bei der online angemeldete Schüler ab 14 Jahre teilnehmen konnten, um Unternehmen in der Region kennenzulernen. Abschluss der diesjährigen Ausbildungsoffensive in der Wirtschaftsregion Westbrandenburg waren Sonnabend die Offenen Unternehmensbesuche.

In der Region Rathenow/Premnitz beteiligten sich rund 20 Unternehmen, von großen Industriefirmen wie die HZD Druckguss Havelland GmbH und die Blücher GmbH in Premnitz, die Rathenower Optik GmbH, die Milchgut Bahnitz GmbH, Webprojekte Lierse UG in Großwudicke und dem Landkreis Havelland bis zu kleinen Unternehmen wie der Reisewerkstatt Rathenow oder Ausbildungseinrichtungen wie die AWO Berufliche Schule für Sozialwesen in Premnitz.

Das sagt die Wirtschaftsförderin der Stadt Rathenow

„Zu den offenen Unternehmensbesuchen haben sich in der Wirtschaftsregion 170 Schüler angemeldet. Individuell haben sie die Gelegenheit, diese Betriebe zu besuchen und sich vor Ort über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Die Schüler sollen die beruflichen Möglichkeiten in unserer Region kennenlernen, um in ihrer Heimat zu bleiben“, erzählt Wirtschaftsförderin Jenny Freier von der Stadt Rathenow.

Marie Winder (re.) und Paula Altendorff (beide 15 Jahre) informieren sich in der Reisewerkstatt von Janine Krause in Rathenow-West. Quelle: Uwe Hoffmann

„Der Berufemarkt hat jedes Jahr um die 2500 Besucher vor Ort. Am digitalen Berufemarkt beteiligten sich circa 50 Unternehmen aus der Wirtschaftsregion. Die nachfolgend zentral organisierten Unternehmensbesuche konnten nicht stattfinden. Da die anstelle organisierten Offenen Unternehmensbesuche gut ankamen, boten wir diese Form auch in diesem Jahr wieder an.“

Reisewerkstatt in Rathenow informiert

In der Reisewerkstatt in Rathenow-West informierten sich die Freundinnen Marie Winder und Paula Altendorff der 9. Klasse der Duncker-Oberschule. „Es gibt immer noch Urlaubskataloge, aber viel wird mittlerweile digital abgewickelt. Zum Teil läuft auch die Beratung komplett übers Telefon, und die Unterlagen werden per E-Mail verschickt“, erklärt Janine Krause den Beruf der Reiseverkehrskauffrau. „Wir verkaufen aber nicht nur Reisen, sondern haben einen hohen Informationsaufwand gegenüber unseren Kunden. Dazu ist Kommunikationsfähigkeit gefragt.“ Aber auch Geografiekenntnisse sind von Vorteil. Das merkten Paula und Marie, als sie unter Anleitung eine Fernreise mit einer Rundreise vor Ort in Mexiko zusammenstellen sollten.

Reiseverkehrskauffrau Janine Krause betreibt seit 2019 die „Reisewerkstatt“ in Rathenow-West. Quelle: Uwe Hoffmann

„Ich liebe den Umgang mit Menschen. Guter Service gehört dazu. Sonst kann der Kunde auch selbst online buchen“, sagt die leidenschaftliche Reiseverkehrskauffrau Janine Krause, die ihre Reisewerkstatt in der Genthiner Straße seit 2019 betreibt.

Havelbus sucht Lehrlinge

Paula möchte einen Beruf im Büro ergreifen. Marie ist sich über ihre berufliche Zukunft noch unsicher. Beide fanden das einstündige, praktische Gespräch lehrreich.

Jugendliche informieren sich beim Berufemarkt im Westhavelland und finden Fachleute für ihre Fragen. Die Havelbus Verkehrsgesellschaft in Rathenow beteiligte sich an den offenen Unternehmensbesuchen Quelle: Uwe Hoffmann

Die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH sucht Azubis als Berufskraftfahrer im Personenverkehr. Am Rathenower Standort informierte sich auch der Brandenburger Demir Kendal. Der 17-Jährige begann in diesem Jahr eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker, möchte sich aber beruflich umorientieren. Auch als Kfz-Mechatroniker könnte Demir seine Ausbildung bei Havelbus fortsetzen.

So läuft die Ausbildung bei Havelbus

„Wir brauchen Busfahrer und bilden jedes Jahr mehrere aus. Die Fahrschulausbildung findet in Brandenburg/Havel statt und die Theorie wird in Hennigsdorf unterrichtet“, erläutert Havelbus-Trainer Andreas Plessow dem jungen Mann in einem Bus die Anforderungen und Vergütung der drei Lehrjahre. Unterstützt wurde er durch Jason Birkner aus Wustermark, Busfahrer-Azubi im ersten Lehrjahr, der sich bei Havelbus wohlfühlt.

Spannend war dann einmal auf dem Platz des Busfahrers zu sitzen und einige technische Elemente zu bedienen. „Bei guten Leistungen gibt es nach Abschluss der Ausbildung eine Übernahmegarantie. Havelbus ist ein sicherer Arbeitgeber“, so Andreas Plessow. Vor vier Wochen wurde Havelbus von der IHK als Top-Ausbildungsbetrieb 2021 ausgezeichnet und erhielt zuvor eine Auszeichnung als „Bester Ausbildungsbetrieb“ durch die Arbeitsagentur Neuruppin.

Auch online gibt es Infos

Im Rahmen der „Find your job challenge“ konnten die Schüler öffentlich ausgehängte Fragen zu den Unternehmen online beantworten und, wie auch durch die Unternehmensbesuche Punkte sammeln. Die teilnehmenden Unternehmen der Region lobten für die Aktion Preise aus.

Zu den ersten Preisen gehören ein E-Scooter (300 Euro) von HZD Druckguss und ein Skateboard (200 Euro) von Vogt-Plastic. Mit Havelbus können 15 Freunde für fünf Stunden und circa 50 Kilometer Reichweite einen Party-Bus gewinnen.

Weitere Informationen findet man unter www.was-willst-du lernen.de.

Von Uwe Hoffmann