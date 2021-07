Offener Garten: In Jeserig blüht der Sommer auf

Jeserig

Klaus Kaaz muss zum Sprenger greifen. Der letzte Regen liegt schon wieder ein paar Tage zurück. Dennoch grünt und blüht es auf dem Sandboden im Weißbirkenweg. „Der Juni war zwar trocken, doch insgesamt gab es mehr Niederschläge als in den Dürrejahren zuvor. Die haben der Pflanzenwelt gut getan“, weiß der Rentner, der verblühte Reste von einer Taglilie abzupft. Gerade war Kaaz mit seiner Frau Dagmar im niedersächsischen Westerstede, das für seine farbenprächtigen Gärten und grünen Parks berühmt ist. Jedes Jahr zieht es die Jeseriger für ein paar Tage ins Ammerland. Nicht ohne Neuerwerbungen aus einer der vielen Baumschulen mitzubringen. Roter Zierlauch oder Riesenphloxe zum Beispiel. Und Rhododendron natürlich. Die anspruchsvollen Blütensträucher, die vor allem die schattigen Standorte des Gartens einnehmen sind bei Familie Kaaz nicht wegzudenken.

Der Hausgarten von Familie Kaaz versinkt im Blütenmeer von Taglilien, Sonnenhut und Wandelröschen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach der mehrtägigen Abwesenheit ist jetzt einiges zu tun auf dem 2600 Quadratmeter großen Wohngrundstück, das in einem bunten Blütenmeer aus Sonnenhut, Phlox, Rosen, Mönchspfeffer und Bleiwurz versinkt. An diesem Sonntag öffnet Familie Kaaz ihren Hausgarten wieder für die Öffentlichkeit. Von 10 bis 16 Uhr kann gefachsimpelt werden. Über Gartengestaltung, bienenfreundliche Gewächse, Topfpflanzen und natürlich das Wetter. Das war im April nicht ganz ohne. Spätfröste hatten die Vegetation verzögert, was einige Arten zur späteren Blüte veranlasste. Darunter sind einige Fuchsien. „Die eine oder andere Blüte wird es noch bis Sonntag schaffen“, hofft Klaus Kaaz. Mit seiner Frau gehört er der Deutschen Fuchsiengesellschaft an.

Ein Blattkaktus blüht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Heute konzentriert sich das Ehepaar nicht mehr allein auf Fuchsienschauen, wenn auch die Nachtkerzengewächse im lichten Schatten von Kiefern und Fichten immer noch einen großen Teil der Topfpflanzen ausmachen. Immer wieder schön die außergewöhnlichen lachs-orangen Fruchtkelche der Sorte Herps Bazuin. Schon seit Wochen ist Klaus Kaaz mit der Produktion von Ablegern beschäftigt, die an interessierte Besucher abgegeben werden.

Lange Blüten in Lachs-Orange hat die Fuchsiensorte Herps Bazuin. Quelle: Frank Bürstenbinder

Neben der Fuchsiensammlung widmet sich Dagmar Kaaz seit einigen Jahren verstärkt den Geranien. Die in voller Blüte stehenden Topfpflanzen schmücken den sonnigen Hauseingang. Viel Licht mögen auch die Wandelröschen. Die Hochstämmchen bringen mediterranes Flair in den Garten. Schön anzusehen ist das gelbe Meer des Sonnenhuts, der immer mehr Besitz von den lichten Plätzen zu ergreifen scheint. Jede Blüte hat eine andere Zeichnung.

Neues Familienmitglied im Jeseriger Weißbirkenweg ist Katze Mathilde. Quelle: Frank Bürstenbinder

Insekten waren bei Familie Kaaz naturgemäß immer ein Thema. Bienen, Hummeln, Schmetterlinge fühlen sich in Jeserig wohl. „Trotzdem wollen wir etwas mehr tun. Für blaue Disteln und einen Lavendelturm sind die Insekten sehr dankbar“, berichtet Dagmar Kaaz. Selbst die Holzbiene ist zu Gast. Die größte heimische Wildbiene, die ihre Nistgänge in Holz anlegt, ist längst nicht nur im Fläming angekommen, wie die MAZ jüngst berichtete. Meldungen gibt es auch aus anderen Orten, wie aus Brielow, wo die Holzbiene zum Alltag gehört.

Der Ontario verspricht eine gute Apfelernte. Quelle: Frank Bürstenbinder

Fertig ist so ein großer Hausgarten auch nach Jahrzehnten nie. „Wir machen immer mal wieder Platz für neue Pflanzen oder gestalten eine Ecke um“, so Klaus Kaaz. Was es bei den Jeserigern noch nie gab, ist ein Haustier. Mathilde heißt das getigerte Maikätzchen, dass sich langsam ans Revier gewöhnt, aber nur selten unter üppigen Blüten, Blättern und Bäumen zu entdecken ist.

Von Frank Bürstenbinder