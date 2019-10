Ohne Bremsen: Wie Markus Girbinger mit seinem Fixie-Rad durch Deutschland reist

Brandenburg/H

Hunderte Kilometer überwindet Markus Girbinger bei einer Tour mit dem Fixed-Gear-Fahrrad (Fixie). Sein Ziel ist der Kölner Dom, bremsen kann der Brandenburger nicht, denn das Fixie hat nur einen Gang, der 16-Jährige tritt permanent in die Pedale, um An- und Abstiege zu überwinden.

Liebe zum Radfahren

In seinem Rucksack lagern Ersatzschläuche, der Havelstädter hat immer um die anderthalb Liter Wasser dabei, um nicht zu dehydrieren. Monatelang hat der Brandenburger trainiert, um Deutschland zu erkunden.

„Ich sehe viel von der Landschaft und liebe das Radfahren. Es hält mich fit und ist eine kostengünstige Methode, zu reisen“, sagt Girbinger der MAZ. Er startet am Brandenburger Dom, fährt nach Plaue und Kirchmöser, über Bundesstraßen und Landstraßen und bleibt plötzlich stehen.

Warnung am Feldweg

Der Brandenburger Markus Girbinger reist mit seinem Fixed Gear Fahrrad (Fixie) durch Deutschland und Europa. Quelle: privat

Während einige Autofahrer wütend hupen, winken ihm Spaziergänger lächelnd zu, als sie sein Maskottchen erblicken. Der Brandenburger hat das Plüschtier „Der Huhn“ als Glücksbringer dabei und beginnt, mit dem Talisman zu reden.

Schmerzen und Muskelkater

„Die Gespräche geben mir das Gefühl, mit einer Person aus der Heimat zu reden, das beruhigt. Wenn ich dann noch das Ziel vor Augen habe, ist das die größte Motivation“, sagt Girbinger. Am ersten Tag meistert er 247 Kilometer, die Reise zehrt an seinen Kräften. Nach stundenlangem Sitzen bemerkt er Schmerzen im Hintern und Muskelkater in den Beinen.

Trotzdem macht er weiter, will nicht auf der Couch verharren, sondern immer in Bewegung bleiben. Der Traum von der Stadt am Rhein treibt ihn an. „Ich will erkunden, wie fahrradfreundlich Köln ist und kann mir vorstellen, dort später mal zu leben“, sagt der 16-Jährige.

Tourabbruch in Bielefeld

Zur Tour inspirierten ihn Videos des Youtubers „Skatepunk 2425“ der in seinen Clips skatet und reist. Als Markus Girbinger in Bielefeld ankommt, geht nichts mehr, stundenlanger Regeln prasselt auf ihn ein, er rutscht mit dem Rad auf dem Herbstlaub.

Nach 368 zurückgelegten Kilometern ist die Tour für ihn beendet. „Ich bin richtig enttäuscht, doch die aktuelle Wetterlage lässt momentan nichts anderes zu. Es ist unmöglich, weiterzufahren“, sagt der Havelstädter, baut sein Rad auseinander und legt es in den Kofferraum seiner Mutter Janett, die sich während seiner Reise mit dem Auto in der Nähe aufhielt.

Markus Girbinger reist mit seinem Fixed Gear Fahrrad (Fixie) durch Deutschland und Europa. Quelle: privat

Wiederholung im nächsten Jahr

In einem Jahr wiederholt er seine Reise, dann mit wetterfesterer Kleidung und dem gleichen Rad. Langfristig will er nicht nur Deutschland, sondern Europa und mehrere Kontinente erkunden. „Mit den Touren wächst die Erfahrung, mein absoluter Traum ist eine Weltreise mit dem Rad“, sagt der 16-Jährige.

Von André Großmann