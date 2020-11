Ohne Versicherung mit E-Roller in Brandenburg/H. unterwegs

Brandenburg/H

Ein Mann war am Sonntagabend mit einem nicht versicherten Elektroroller in Brandenburg an der Havel auf Tour. Polizisten stoppten den Fahrer um 18.46 Uhr in der Kopenhagener Straße im Stadtteil Hohenstücken. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach war der Streifenwagenbesatzung aufgefallen, dass der E-Roller kein Versicherungskennzeichen hatte.

Der Fahrer des Rollers wollte laut Polizei keine Angaben zu dem Vorfall machen. Die Beamten untersagten dem Mann wegen der fehlenden Zulassung des Rollers die Weiterfahrt. Zudem erstatteten sie eine so genannte Verkehrsvergehensanzeige gegen den Beschuldigten.

Von MAZ