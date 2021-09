Brandenburg/H

Der runde Geburtstag konnte 2020 nicht festlich begangen werden, nun wird nachgefeiert: Mit der älteren der beiden Brandenburger „Havelfeen“ wird zugleich ein Urgestein des havelstädtischen Wassertourismus dieses Jahr 81 Jahre alt. Der älteren? Nicht jedem ist noch geläufig, dass die am Heineufer ankernde Havelfee der Reederei Röding eine Vorgängerin hat. Diese wurde an die Reederei Schiffscharter „Otto & Söhne“ verkauft und firmiert seit wenigen Jahren unter dem Namen „Old Havelfee“ mit Liegeplatz am Bornufer in Plaue.

Die „Old Havelfee“ an ihrem Liegeplatz am Plauer Bornufer. Quelle: Moritz Jacobi

„Es kam damals immer wieder zu Verwechslungen zwischen den beiden Havelfeen“, erinnert sich Inhaber Axel Otto, „etwa an den Schleusen oder sogar bei der ZSUK in Mainz, obwohl die Schiffe ja eindeutige Europanummern haben. Deshalb haben wir dann entschieden, das Schiff Old Havelfee zu nennen.“ Die Umtaufe ist äußerlich noch nicht vollzogen: An der Längsseite steht nach wie vor der alte Name.

Typische Brandenburgerin

In seiner Bauweise entspricht das Schiff den kanalgängigen Flussdampfern, wie sie unter anderem in der hiesigen Wiemann-Werft über Jahrzehnte vom Stapel liefen: schmal, mit hochgezogener Spitze und überdachtem Mittelteil. Unter dem Fahrgastraum ist das Schiff einmal der Länge nach „unterkellert“, dort liegt die in Segmente gegliederte, lange Antriebswelle. Ihr geringer Tiefgang von 70 bis 80 cm hält die Havelfee auch bei Niedrigwasser manövrierfähig.

Axel Otto am Steuer der alten Havelfee. Quelle: privat

Ein langlebiger Schönebecker Dieselmotor mit 100 PS verleiht der schlanken Schönheit ihren Vortrieb. „Für diesen zu DDR-Zeiten verbreiteten Motor, der im Übrigen auch in Lkw und Traktoren verbaut wurde, gibt es noch immer Ersatzteile. Und Firmen, die sie einbauen“, sagt Axel Otto. Technische Probleme hat ihm seine Grande Dame bislang keine gemacht. Ihr etwas über vier Meter breiter Rumpf hat Platz für 75 Passagiere, auch dank seiner Länge von 26,75 Metern.

Die hatte das Schiff jedoch nicht von Anfang an, wie der Reeder durch Zufall erfuhr. „Wir hatten mal eine Charterfahrt, zu der jemand von weither angereist kam. Er stellte sich als der Neffe eines der früheren Eigner heraus und erzählte, dass das Schiff ursprünglich kleiner gewesen sei.“ Tatsächlich wurde das Schiff nach hinten raus verlängert, bestätigt auch Sylvia Ritzka von der Reederei Röding auf MAZ-Anfrage.

Von der Ober- an die Untere Havel

Für den Tourismus war es anfangs nämlich gar nicht vorgesehen. Nach seinem Stapellauf in der Schiffswerft Wildau im Jahr 1940 diente es zunächst als Sanitäts- und Lazarettschiff, um verwundete Soldaten von der Oder ins Landesinnere zu bringen. Noch heute soll sich unter der Dachverkleidung ein rotes Sanitätskreuz verstecken. Auch einen Geschütztreffer hat der rüstige Kahn damals kassiert und soll sogar gesunken sein, heißt es vom Kapitän.

Die Leuchter erinnern noch an frühere Zeiten, sind aber inzwischen zeitgemäß mit LEDs bestückt. Quelle: Moritz Jacobi

Später fuhr „Friedel“, wie sie damals hieß, als Post- und Passagierschiff. So wie etliche andere Schiffe dieses Typs auf Havel, Spree und Oder. Mit jedem Besitzerwechsel wurde das Wasserfahrzeug umgetauft, zunächst von „Friedel“ in „Dahme“ und später in „Stadt Wesenberg“. Just in jener Stadt auf der Mecklenburgischen Seenplatte – der ersten Stadt am Lauf der Havel – war das Schiff für lange Zeit in Betrieb. Heute genießt die alte Lady ihren Ruhestand. Für gelegentliche Charterfahrten kommt sie aber noch zum Einsatz, etwa auf dem Elbe-Havel-Kanal nach Genthin oder auf der Unteren Havel nach Bahnitz oder Milow.

Eine der wenigen älteren Ansichten des Schiffs hängt gerahmt im Fahrgastraum Quelle: Moritz Jacobi

Die Hochzeitspläne einer 81-Jährigen

Und was für Zukunftspläne hat eine 81-Jährige? „Ab nächstes Jahr wollen wir wieder Hochzeiten ausrichten, also richtig standesamtlich“, verrät Axel Otto der MAZ. Denn die bisherige Zulassung als Trauort sei, bedingt durch den Besitzerwechsel, erloschen und musste neu beantragt werden. Auch die hintere Überdachung soll ertüchtigt und die bisherige Plane durch ein festes Dach ersetzt werden. „Ansonsten soll sie ruhig so bleiben, wie sie ist“, findet der Reeder.

Eine Tafel im Durchgang zeigt die Tortürme sowie den Dom der Stadt Brandenburg. Quelle: Moritz Jacobi

