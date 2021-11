Brandenburg/H

Es ist ein Scheitern mit Ansage: Olivier Tardy wird nicht Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker. Trotz des eindeutigen Votums des Orchesters, trotz Unterstützung aus der Bürgerschaft und der Tatsache, dass das Brandenburger Theater (BT) seit Jahren wegen seines Umgangs mit verdienten Dirigenten (Michael Helmrath, Peter Gülke, David Reiland) bundesweit in der Kritik steht, hatte das BT Tardy jetzt mit einem Vertragsentwurf konfrontiert, der deutlich schlechter ausfiel als ein vor einem Jahr ausverhandelter Vertrag.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor gut einem Monat hatte die Theatergeschäftsführerin Christine Flieger dem Aufsichtsrat Unterlagen mit den Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt, die sie jetzt für einen Chefdirigenten für angemessen hielt. Dazu gehörte, wie es aus dem Kreis des AR verlautet, eine Reduzierung des Jahresgehaltes von 120.000 Euro auf 85.000 Euro, die Androhung einer Gehaltskürzung, falls sich Tardy kritisch über das BT äußern sollte sowie eine Reduzierung der künstlerischen Mitsprache und der Budgetverantwortung.

Begründet wurde die Verschlechterung damit, dass bei Verhandlungen im Vorjahr kein Intendant bestellt gewesen sei. Der sei nun mit Alexander Busche gefunden und dem werde ein ganzer Teil der künstlerischen Verantwortung übertragen.

„Das kann, das wird er nicht annehmen“, hieß es seinerzeit aus dem AR gegenüber der MAZ. Vereinbart war, wie Tardy im Sommer sagte, dass der Entwurf bis Ende September vorliege. Doch nichts passierte. Tardy, der in München als Soloflötist fest angestellt ist und dort mehr Geld verdient als man ihm nun anbot, wartete. Bis ihm erst jetzt das Vertragsangebot mit offenbar rund 85.000 Euro ins Haus flatterte mit den beschriebenen und weiteren Bedingungen.

Ursprünglich soll das BT geplant haben, zuerst gar kein Gehalt in den Vertrag zu schreiben. Das allerdings haben die Fraktionschefs, denen Flieger und OB Steffen Scheller ihr Vorhaben vorstellten, unterbunden. In der Folge wurden Sachverständige befragt, welches Gehalt angemessen erscheine.

Letztlich orientierte man sich augenscheinlich am Gehalt des neuen Intendanten Alexander Busche (86.000 Euro), der deutlich weniger als die Geschäftsführung verdient, deren Kompetenzen durch das neue Theaterkonzept gravierend beschnitten wurden.

„Seit Wochen werde ich von der Geschäftsführerin schlicht veralbert, dies muss jetzt ein Ende haben“, informierte Tardy die Musiker. Nachdem man ihn habe Monate warten lassen, bekam er einen „völlig indiskutablen Vertragsentwurf, bei dem es überhaupt keinen Sinn macht, etwas zu verhandeln.“ Für Tardy ist klar: „Frau Flieger, einige Mitglieder des AR, aber auch der OB haben jetzt einen Grund zu feiern, das Ziel ist erreicht. Ich gebe definitiv auf.“

Das ließ Tardy offenkundig auch das BT wissen. Und das machte eilig Nägel mit Köpfen: In einer noch am Sonntagabend verteilten Pressemeldung, die nicht nur ein falsches Datum trug, sondern in der sogar der Name des Dirigenten falsch geschrieben war, ließ man wissen: Tardy habe abgelehnt, ohne auf die Gesprächsangebote einzugehen. Sein Gastdirigentenvertrag werde daher zum Ende der Saison auslaufen.

Für die CDU-Stadtverordnete und Theateraufsichtsrätin Birgit Didczuneit-Sandhop ist der Umgang mit ihm „unwürdig und an Kleingeistigkeit nicht zu überbieten. Ich kann nicht verstehen, dass sich Steffen Scheller so von Frau Flieger vorführen lässt.“ Der OB hatte zwar betont, er wolle Tardy halten, ein Machtwort als Gesellschafter aber sprach er nicht.

Didczuneit-Sandhop: „Ich habe gehört, Frau Flieger meine, Tardy sei ein böser Mensch. Für mich steht fest: Sie hat es darauf angelegt, ihn wegzubekommen.“ So dürfe man mit Menschen und Unternehmen nicht umgehen, sagt die Chefärztin, und: „Wenn Frau Wolter so arbeiten würde wie Frau Flieger, gäbe es das Städtische Klinikum nicht mehr!“

In der Pressemitteilung des Theaters heißt es, die Geschäftsleitung bedauere die Entscheidung Tardys. Schließlich konnte nach „umfassenden internen Gesprächen der Geschäftsleitung mit den Mitarbeitern des BT sowie Beratungen mit Berufsverbänden eine Einigung in den Gremien des BT zu den Rahmenbedingungen und Konditionen erzielt werden.“

Dem widersprechen die Musiker der Symphoniker entschieden, die knapp zwei Drittel des Personals ausmachen. Mit ihnen sei nicht geredet worden. Im Gegenteil: Bei einer Vollversammlung vor Wochen war Flieger direkt auf Tardy angesprochen worden. Sie war aber nicht bereit, Auskunft zu geben.

So wie Birgit Didczuneit-Sandhop und einige andere Lokalpolitiker denken aber längst nicht alle politisch Verantwortlichen in der Stadt. Viele sind es längst leid, sich weiter mit dem Theater und seinen Querelen beschäftigen zu müssen. Nur die wenigsten Entscheider führt der Weg noch privat in das Haus in der Grabenstraße.

Die Geschäftsführung hat gleichwohl einen Plan: Sie will nun über ein Eilverfahren bis zum Sommer „einen den Bedürfnissen des BT und den Brandenburger Symphonikern angemessenen und würdigen Chefdirigenten finden.“ „Das geht so weiter, bis nur noch Leute am BT sind, die Frau Flieger genehm sind“, glaubt Birgit Didczuneit-Sandhop.

Von Benno Rougk