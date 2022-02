One Billion Rising in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Das Lied „Break the Chain“ sorgte am Montagnachmittag für Gänsehautstimmung am Neustädtischen Markt. Der jährlich stattfindende Aktionstag „One Billion Rising“ macht weltweit auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. Die „eine Milliarde“ verweist auf eine UN-Statistik, nach der eine von drei Frauen in ihrem Leben entweder vergewaltigt oder Opfer einer schweren Körperverletzung werden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch in Brandenburg an der Havel hat der Tag mittlerweile Tradition: Etwa vierzig Frauen und Männer waren gekommen, um ein Zeichen für ein selbstbestimmtes Leben ohne Gewalt zu setzen. Erst wurde getanzt, dann bildeten die Teilnehmer mit Teelichtern eine Menschenkette in Richtung Jahrtausendbrücke.

Mit dem Lied "Break the chain" setzt die Protestaktion ein Zeichen für ein selbstbestimmtes Leben frei von Gewalt. Quelle: Franziska von Werder

Jeden dritten Tag bringt ein Mann in Deutschland seine Partnerin oder Ex-Partnerin um. Besonders in der Corona-Pandemie ist die Anzahl von Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen enorm gestiegen – laut brandenburgischer Kriminalstatistik allein im ersten Lockdown um 21 Prozent. Femizid nennt man das – das Phänomen, wenn Männer Frauen aufgrund ihres Geschlechts töten. Die Botschaft dabei ist immer dieselbe: Überlegenheit, Macht und Kontrolle.

Neben dem Ausbau von finanziellen Unterstützungsangeboten sieht die Istanbul-Konvention auch den flächendeckenden Ausbau von Gewaltschutzambulanzen und Frauenhäusern vor. An dieser Stelle hakt es aber. Aktuell fehlen in Deutschland etwa 14.200 Frauenhausplätze, was die Arbeit enorm erschwert.

Moosdorf: Politischer Wille fehlt auf Bundesebene

Seit der Ratifizierung des Vertrags im Jahr 2018 sei politisch wenig passiert, erklärt Juliane Moosdorf, die das Frauenhaus in Brandenburg an der Havel leitet und mit dem Arbeitskreis gegen Gewalt an Frauen und Mädchen den Aktionstag organisierte. „Wir haben immer noch keine bundeseinheitliche Regelung zur Finanzierung von Frauenhäusern“, ergänzt sie. Stattdessen fallen sie in die freiwillige Verantwortung der Kommunen, wodurch eine unsichere Arbeitsgrundlage entstehe. „Auf kommunaler Ebene sehe ich zwar große Bereitschaft, aber auf Bundesebene fehlt oft der politische Wille“, erzählt die Sozialarbeiterin.

Psychosoziale Prozessbegleitungen

Für betroffene Frauen ist es oft belastend über die erfahrene Gewalt zu sprechen oder sie gar zu melden. Das weiß auch Juliane Moosdorf: „Es ist eine sehr intime Entscheidung.“ Das Erleben einer Straftat – ob bei Gewalttaten oder auch etwa bei einem Einbruch – sei höchst traumatisierend. „Es wäre wünschenswert, Strukturen zu haben, die eine traumasensible und betroffenheitsbezogene Strafverfolgung ermöglichen“, so Moosdorf.

Bei psychosozialen Prozessbegleitungen werden von Straftaten betroffene Personen von Sozialarbeitern und Psychologen begleitet. Ein Instrument, von dem nach Meinung von Moosdorf zu wenig Gebrauch gemacht wird. Es ist aber gesetzlich verankert.

Aktionstag One Billion Rising in Brandenburg an der Havel. Quelle: Franziska von Werder

„Ich möchte den Druck nicht bei den Betroffenen sehen, denn es sind nicht sie, die in der Verantwortung sind für Gerechtigkeit zu sorgen“, meint die Frauenhausleiterin aus Brandenburg an der Havel. Aber: Ohne Aussage, kein Verfahren, denn nur wenn eine Ermittlungsbehörde von Gewalttaten erfährt, können entsprechende Strafverfahren oder Gewaltschutzverfahren in die Wege geleitet werden.

Eine Gewaltbeziehung verläuft in Eskalationsstufen. Das, was in den Anfängen einer klassischen Gewaltbeziehung vorliegt, sei oft sehr subtil und kaum nachweisbar, so Moosdorf. Später müssen die Betroffenen ihre Gewalterfahrungen immer wieder vor unterschiedlichen Instanzen darlegen, wodurch sich Traumata reproduzieren können.

Prävention beginnt in der Kindererziehung

Präventionsarbeit beginnt für die Sozialarbeiterin schon in der Kindererziehung. „Es ist wichtig, dass Jungen und Mädchen früh lernen, dass Rollenzuschreibungen sehr fatal sein können“, erklärt sie. Aus eigener Erfahrung mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wisse sie, dass diese oft dankbar reagieren, wenn ihnen Alternativen aufgezeigt werden.

Jungen müsse vermehrt beigebracht werden, dass es in Ordnung ist, Schwäche zu zeigen, Mädchen wiederum dürfen nicht auf den Fürsorge-Aspekt reduziert werden. Eine Gesellschaft der Gewaltfreiheit könne nur gesamtgesellschaftlich erreicht werden. Politisch muss der Rahmen gesetzt werden, aber auch Schulen, Kitas, Eltern und auch die Medien seien durch eine sensiblere Berichterstattung in der Verantwortung, findet Moosdorf.

Von Franziska von Werder