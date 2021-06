Brielow

Für den Laien ist es ein bis unter das Dach undurchschaubares Labyrinth aus Stahl und Aluminium. Zwei Treppenaufgänge führen ins Innere der riesigen Metallkonstruktion mit seinen unzähligen Regalmetern auf drei Ebenen. Was einmal die Produktionshalle des 2015 geschlossenen Maschinenbauers Kark war, ist heute ein Logistikstandort des 1990 als Famlienunternehmen gegründeten Online-Händlers Buchpark. Mit der Inbetriebnahme des ersten mächtigen Regalsystems in einem der beiden Hallenschiffe hat das Unternehmen nach einer Testphase seine erste Ausbaustufe am Standort Brielow realisiert.

Bücher aus zweiter Hand

Fast 200 000 Bücher aus zweiter Hand warten bereits im Buchpark auf ihren Versand. Auf zwei Millionen Bände soll sich der Literaturbestand in einer zweiten Phase ausdehnen. „Nach der Gründung eines ersten Standortes in Trebbin 2014 wächst das Unternehmen Schritt für Schritt weiter. Der Handelsverkehr gebrauchter Güter, dazu zählen auch Bücher, nimmt stetig zu“, berichtet Geschäftsführer Michael Jacobi, der schon im vergangenen Jahr den Aufbaustab in der Beetzsee-Gemeinde leitete, Kommunalpolitikern der Gemeinde bei einem Lokaltermin. Das Interesse bei den Abgeordneten an der Neuansiedlung ist groß. Hinterließ doch der Rückzug von Kark für längere Zeit eine leerstehende Gewerbeimmobilie im Buchenweg. Es war nach dem Aus für den Drahthersteller Isaf im Freiheitsweg der zweite Aderlass in der lokalen Wirtschaft, den Brielow in der jüngeren Vergangenheit hinnehmen musste.

Michael Jacobi erläutert den Gemeindevertretern von Beetzsee wie der Online-Handel von Buchpark funktioniert. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Wir sind sehr froh, dass sich wieder ein funktionierendes Unternehmen in Brielow angesiedelt hat“, meint Ortsvorsteher Martin Wetzel bei einem Rundgang durch die endlosen Buchreihen. Hinter dem Geschäftsmodell von Buchpark stecken ausgeklügelte Software-Lösungen, wie sie auch bei Amazon und anderen großen Internet-Unternehmen zur Anwendung kommen. Damit die Mitarbeiter einmal einsortierte Bücher in den Untiefen des Systems wiederfinden, werden ihnen die genauen Standorte der gewünschten Waren aufs Handy gespielt. Von der richtigen Etage über die korrekte Reihe zum Regal und schließlich zum passenden Fach ist alles elektronisch festgehalten, was beim Eingang der Bücher gespeichert wurde.

Blick in das Regalsystem von Buchpark. In der letzten Ausbaustufe sollen bis zu zwei Millionen Bücher in der ehemaligen Halle des Maschinenbauers Kark auf den Verkauf warten. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auf den ersten Blick sieht die Reihenfolge in den Regalen chaotisch aus. „Es wird nach Eingang aufgefüllt, nicht nach Autoren oder Sachgebiete. Da kann schon mal die Bibel neben ’Fifty Shades auf Grey’ stehen“, erklärt Buchpark-Manager Jacobi schmunzelnd. Manche Bücher verkaufen sich innerhalb weniger Tage. Andere Bände bleiben dagegen sechs oder sieben Jahre in den Regalen. Einen großen Teil des Bestandes nimmt englischsprachige Literatur ein. Allein nach Großbritannien wird jede Woche eine Palette Lesestoff verschickt. Einen zweiten Schwerpunkt setzt die Buchpark GmbH auf Fachbücher, für die es einen wachsenden Markt gibt. Auch gebrauchte Schulbücher und Arbeitshefte gehen gut, weil Eltern so Geld sparen können.

Rainer Britzmann und Martin Wetzel mit Buchpark-Chef Michael Jacobi (v.l.). Quelle: Frank Bürstenbinder

Das Unternehmen kauft seinen Bestand vor allem aus Haushaltsauflösungen und von privaten Kleinanbietern auf. Außerdem werden ganze Bestände aufgelöster Bibliotheken übernommen. Ebenso fungiert der Versandhändler als Dienstleister für kleinere Buchhändler, die sich keine teure Lagerhaltung leisten können. Wer selbst Bücher an Buchpark verkaufen will, kann das unter anderem über die Internetplattform Bücherverkaufen.de tun. Vorteil des computergestützten Systems: Nach der Eingabe der ISBN-Nummer oder des aufgedruckten Barcodes reagiert Buchpark dank einer ausgeklügelten Software sekundenschnell mit der Angabe des Ankaufspreis. „Der Festpreis wird innerhalb weniger Tage nach Prüfung der eingegangenen Bücher auf ihren Zustand bezahlt“, so Geschäftsführer Jacobi. Zweimal täglich fahren Post-Dienstleister den neuen Logistik-Standort mit inzwischen acht Festangestellten an, um Buchsendungen zu liefern und abzuholen.

Von Frank Bürstenbinder