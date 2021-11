Brandenburg/H

Das Phänomen, dass Jugendliche sich am Wochenende am Salzhofufer treffen, wird allerorten und von allen Altersgruppen diskutiert. Häufig geht es dabei um die unschönen Begleiterscheinungen wie den zurückgelassenen Müll, die zerschlagenen Flaschen, Vandalismus und Lärmbelästigung. „In den lokalen Medien wird dazu fast ausschließlich aus der Perspektive von Erwachsenen berichtet. In dieser Wahrnehmung werden Jugendliche vielfach als defizitär, problematisch bis hin zu kriminell dargestellt“, sagt die Kinder- und Jugendbeauftragte Katharina Bergholz.

Jugendliche brauchen Freiräume

Öffentliche Räume seien für Jugendliche von großer Bedeutung. Sie sind wichtige Lebens-, Lern- und Erfahrungsräume. Sie üben eine hohe Anziehungskraft aus, gerade weil dort weniger Regeln und Kontrolle durch Erwachsene herrschen. Zudem sind die Plätze gut erreichbar, die Treffen finden unverbindlich und spontan statt und unterliegen nicht einem Konsumzwang.

Die Treffen am Salzhofufer sind also aus verschiedenen Blickwinkel zu betrachten. Auch junge Menschen haben dazu unterschiedliche Meinungen. Die Kinder- und Jugendbeauftragte Katharina Bergholz hat in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Statistik und Wahlen eine kleine, vier Fragenkomplexe enthaltende Umfrage entwickelt, um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben sich zu dem Konflikt zu äußern und ihre Perspektive darzustellen. Die Umfrage ist online abrufbar.

Viele kurze Fragen

Gefragt wird nach persönlichen Erlebnissen der Jugendlichen, nach Informationen vom „Hörensagen“ oder nach Gründen für die negative Berichterstattung. Müll, kaputte Flaschen, Vandalismus, Alkohol- und Drogenkonsum, Lärm, fehlende Akzeptanz der Erwachsenen, die mögliche unangemessene Vorgehensweise von Polizei und Ordnungsamt beziehungsweise nach dem respektlosen Umgangston zwischen Jugendlichen und Erwachsenen.

Erwachsene waren auch mal jung

Aufgezählt sind auch Aussagen zu Jugendlichen im öffentlichen Raum, die jungen Menschen dürfen angeben, welchen sie zustimmen und welchen nicht. Die Bandbreite reicht von „Erwachsene sollten sich daran erinnern, dass sie auch mal jung und laut waren“ bis zu „Jugendliche werden aus der Innenstadt verdrängt“. Nicht zuletzt werden die jungen Menschen nach Vorschlägen gefragt, um ihre Situation an öffentlichen Plätzen zu verändern.

Die Umfrage ist auf der Internetseite der Stadt zu finden unter dem Link https://www.stadt-brandenburg.de/umfragen/2021/jugend.

