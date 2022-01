Opas Schmiedefeuer hat überlebt: 90 Jahre Metallbau Hennig in Grebs

Grebs

Vom Gartentor bis zur Stahlhalle, von der Balkonanlage bis zum Fahrstuhlschacht. Metallbau ist das Geschäft der Firma Hennig in Grebs. Sogar die erneuerte Brandenburger Bauchschmerzenbrücke stammt aus dem Kloster Lehniner Ortsteil. Am Montag konnte das traditionsreiche Familienunternehmen auf sein 90-jähriges Bestehen zurückblicken. Firmenchef Mirko Hennig und seine Ehefrau Sigrid stießen mit einem Glas Sekt an. „Die große Grillparty wollen wir im Frühjahr nachholen“, verrät der Metallbaumeister in seinem Büro, das sich bis auf das Telefon und einen Laptop seit den 1960er-Jahren kaum verändert hat.

Stahlbau für die Bundeswehr

Die Hennigs haben immer in die Produktion investiert. Zum Beispiel in die im Grebser Gewerbegebiet errichteten Hallen, die seit 2000 und 2004 als Fertigungsstätten dienen. Gerade gebaut werden Konstruktionen für neue Heizhäuser an den Bundeswehrstandorten Altengrabow und Brück. So manche Höhen und Tiefen haben die Grebser Metallbauer in den vielen Jahrzehnten erlebt. „Aktuell sind es die Materialpreise, die das Kalkulieren von Angeboten sehr schwer machen. Denn welcher Auftraggeber sieht sich gern mit Nachforderungen konfrontiert“, berichtet der Firmenchef, der seine Lehre einst im Brandenburger Getriebewerk absolvierte, bevor er 1979 in den väterlichen Betrieb einstieg.

Materialpreise auf hohem Niveau

Die einzige gute Nachricht vom Markt: Die Preise haben sich momentan stabilisiert – wenn auch auf hohem Niveau. Die Tonne Stahl kostete mal 700 Euro. Inzwischen sind etwa 1100 Euro fällig. Es waren aber auch schon 2000 Euro. Ralph Bührig bestätigt die Erfahrungen, die das ganze Handwerk betreffen. „Das Preisniveau hat sich nach den explosionsartigen Steigerungen etwas abgekühlt. Trotzdem bleiben die Materialpreise wohl auf Dauer über der Vor-Corona-Zeit“, mutmaßt der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam bei einem Besuch in Grebs anlässlich des Firmenjubiläums.

Keine Bewerber mehr in Grebs

Bührig ermunterte Hennig über die Wiederaufnahme der Lehrlingsausbildung und eine mögliche Betriebsnachfolge nachzudenken. Doch die Realität sieht anders aus. Seit Jahren hätten sich bei ihm keine Bewerber mehr vorgestellt. Andere seien zu schwach in Mathematik und Physik gewesen. Es gab auch junge Leute, von denen man sich trennen musste. „Das Interesse am Handwerk lässt deutlich nach. Außerdem lockt die Industrie in Brandenburg mit höheren Löhnen“, so der 64-jährige Meister, der sich auf fünf Festangestellte verlassen kann. Ehefrau Sigrid nimmt ihm die Büroarbeit ab.

Hauptgeschäftsführer Ralf Bühring von der Handwerkskammer Potsdam gratuliert Mirko Hennig zum 90. Firmenjubiläum. Quelle: Frank Bürstenbinder

Muss sich der Firmenchef mal nicht um neue Aufträge kümmern, zieht es ihn in die alte Werkstatt, die schon sein Großvater, der Firmengründer Paul Schulze ab 1931 für seinen Ein-Mann-Betrieb nutzte. Die kleine Schlosserei reparierte Landmaschinen, kümmerte sich um Wasserleitungen und Heizungsrohre. Schritt für Schritt hat Hennig die Wirkungsstätte seines Opas und seines Vaters, Fritz Hennig, in ein Schlosserei-Museum umgewandelt. Das Schmiedefeuer ist noch im Original erhalten geblieben. Andere bejahrte Maschinen, die nach der Wende abgeschafft wurden, organisierte sich Mirko Henning aus halb Deutschland – wohin ihn die Außenbaustellen gerade führten.

Will die 100 Jahre voll machen

An seinem eigenen Rückzug aus dem Berufsleben denkt Mirko Hennig noch nicht. „Das 100-jährige Bestehen möchte ich gerne noch voll machen“, sagte er der MAZ. In der Familie gibt es niemanden, der die Metallbautradition nach ihm fortsetzen möchte. Ob sich jemand von außerhalb findet, gehört zu den großen Unbekannten, vor denen viele Brandenburger Handwerksbetriebe stehen. „Rund 20 Prozent unserer Betriebsinhaber sind über 60. Leider beginnt die Regelung der Nachfolge immer zu spät“, weiß Ralph Bührig von der Handwerkskammer Potsdam.

