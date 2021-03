Brandenburg/H

Ein 82 Jahre alter Mann hielt am Sonntagabend die Polizei in Brandenburg an der Havel zum Narren. Dafür hat er jetzt gewaltigen Ärger an der Backe. Was ist geschehen?

Der Senior war mit einem Motorroller im Stadtteil Hohenstücken unterwegs. Beamte der Inspektion stoppten den Zweiradpiloten mit seinem Gefährt kurz nach 17 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Allee. Die Polizisten hatten nämlich den Verdacht, dass der Roller gar nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist. Sie landeten einen Treffer.

„Bei genauerer Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges fiel auf, dass dieses kein gültiges Versicherungskennzeichen hat“, berichtet die Polizeihauptkommissarin Cornelia Hahn von der Inspektion. „Der ältere Herr wurde über den Verdacht einer Straftat in Kenntnis gesetzt und über weitere Maßnahmen umfangreich belehrt, sollte er wiederholt fahrend angetroffen werden“, so Hahn weiter.

Auf dem Gehweg mit dem Roller unterwegs

Der Senior habe dann den Polizisten gesagt, er werde den Roller nach Hause schieben. Deshalb seien die Beamten weitergefahren. Umso mehr staunten sie, als sie den Rentner kaum eine halbe Stunde später schon wieder sahen, diesmal in der Brahmsstraße auf dem Gehweg fahrend.

Jetzt hat der Mann die Geduld der Ordnungshüter ausgereizt. „Da dieser scheinbar unbelehrbar war, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Roller auf einem nahe gelegenen Tankstellengelände abgestellt“, schildert Cornelia Hahn das Ende des Einsatzes. „Außerdem fertigten die Kollegen eine weitere Anzeige gegen den Fahrer und Halter.“ Nun ermittelt die Kripo gegen den sturen Rollerfahrer.

Von hms