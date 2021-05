Bücknitz

Klack, klack – schon morgens um 4 Uhr ist es zu hören. Ein Geräusch, dass Ina und Bernd Brechlin bisher nicht kannten. Es verfolgt sie schon vor dem Aufstehen bis in die späten Abendstunden. Das nervige Scheppern kommt von der Ortsdurchfahrt vor der Eingangstür, durchdringt die Wände und erreicht die Räume in dem Haus mit der Nummer 77, das sich das Bücknitzer Ehepaar vor 25 Jahren gekauft hat. Als die Brechlins der Sache auf den Grund gehen, erwartet sie eine beängstigende Überraschung. Gleich an mehreren Stellen ist die durch das Dorf führende Landesstraße 96 quer über die Fahrbahn gerissen.

Ina und Bernd Brechlin vor ihrem Haus an der Bücknitzer Ortsdurchfahrt. Risse in der Fahrbahn führen beim Überfahren von Lastwagen zu unangenehmen Geräuschen, die sich bis ins Wohngebäude fortsetzen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch direkt vor ihrem Haus tut sich ein Spalt auf, der von einer Straßenseite über die andere verläuft. Damit war die Ursache der unangenehmen Klackerei ausgemacht. Immer wenn einer der vielen Lastwagen über die Schadstelle donnert, zucken die Hausbewohner unwillkürlich zusammen. „Die Fahrbahn hält dem Verkehr nicht mehr stand. Da muss etwas passieren“, ist sich die Familie einig. Es folgte ein Beschwerdebrief an den Landesbetrieb Straßenwesen als Träger der Ortsdurchfahrt. Passiert ist seither nicht viel. Ein anderer Riss rund 60 Meter entfernt wurde zwar bereits vergossen, doch das Ergebnis ist für die dortigen Anwohner alles andere als erfolgreich. Wie eine Wurst erstreckt sich das vergossene Material über die ganze Fahrbahnbreite, was den Schwerverkehr erst recht aufschaukeln lässt.

Dieser Querriss über die Landesstraße wurde bereits vergossen. Doch das holprige Ergebnis macht alles nur schlimmer. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für Ortsvorsteher Tobias Danker ein Unding. „Der Schwerverkehr durch Bücknitz ist seit den Brückensperrungen in Brandenburg nicht mehr normal. Deshalb fordern wir, dass die Fahrbahnverhältnisse den erhöhten Anforderungen angepasst werden. Ein bisschen Flickwerk reicht da nicht“, sagte Danker der MAZ. Tatsächlich plant der Landesbetrieb Straßenwesen eine Erneuerung der kompletten Asphaltdecke. „Termine dafür gibt es aber noch keine“,teilte Pressesprecher Steffen Streu auf Nachfrage mit.

Auch dieser Riss verläuft in Bücknitz quer über die L 96. Quelle: Frank Bürstenbinder

In der Zwischenzeit werde der Betriebsdienst partiell Gussasphalt einbauen. Das Ausschreibungsverfahren sei abgeschlossen. Nun werde noch auf das Ergebnis der Asphaltproben gewartet, so der Sprecher des Landesbetriebes. Noch nicht festlegen wollen sich die Fachleute zu den Ursachen der mehrfach gerissenen Fahrbahn. „Es können auch Witterungseinflüsse für die Risse verantwortlich sein“,so Streu.

In Bücknitz leiden auch die Häuser unter dem Schwerverkehr auf der Ortsdurchfahrt. Anwohnerin Heike Schuhmann zeigt auf Risse in ihrer Fassade. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dagegen haben die Bücknitzer den stark angestiegenen Lkw-Verkehr in Verdacht. Vor einiger Zeit forderten sie mit einer Unterschriftenaktion die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h für die Ortsdurchfahrt. Allerdings sah die kreisliche Verkehrsbehörde zum Unverständnis der Anwohner dafür keine Notwendigkeit. Zu den Hausbesitzern, die ganz andere Risse beklagen, gehört Heike Schuhmann. An ihrer Fassade reißen Putz und Mauerwerk. Schäden, an denen bestimmt nicht das Wetter schuldig ist. Auch andere Häuser entlang der Landesstraße leiden unter dem angestiegenen Lkw-Verkehr. In den 1990er-Jahren war die L 96 in Bücknitz schon einmal mit einer neuen Fahrbahn überzogen worden. Doch nach über 20 Jahren hält die Straße der gewachsenen Belastung nicht mehr stand. Bücknitz ist mit seinem Straßenproblem nicht allein. Auch die Ortsdurchfahrten mit Landesstraße unter anderem in Rogäsen, Glienecke und Gräben sind längst zu Pflegefällen geworden.

Von Frank Bürstenbinder