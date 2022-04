Ortsdurchfahrt in Deetz wird früher fertig

Deetz

Mit den langen Umleitungen in Richtung Schmergow ist in wenigen Tagen Schluss. Früher als geplant werden die Sanierungsarbeiten der Ortsdurchfahrt Deetz im Bereich der Landesstraße 86 beendet. So wird die Strecke bereits zum Freitag, 29. April, wieder für den Verkehr freigegeben. Das hat der Landesbetrieb Straßenwesen mitgeteilt. Ursprünglich sollten die Arbeiten, in der auch die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) eingebunden war, erst im Laufe des Monats Mai beendet sein.

Breitere Fahrbahn in Deetz

Der Landesbetrieb Straßenwesen erneuerte seit November 2021 die Fahrbahn in der Deetzer Ortsdurchfahrt auf einer Länge von 426 Meter. Im Rahmen der Sanierung wurde die Fahrbahn auf sechs Meter verbreitert und mit einem einseitigen Gehweg ausgebaut. Grundstückszufahrten und einmündende kommunale Straßen wurden befestigt beziehungsweise angepasst. Beidseitig der Fahrbahn wurden teilweise Entwässerungsmulden angelegt oder vorhandene Mulden ertüchtigt.

Von Frank Bürstenbinder