Lehnin

Das wird ein teures Souvenir. Zwei Männer haben in der Nacht zum Sonnabend in Höhe des Mühlenberges die Lehniner Ortseingangstafel demontiert und gestohlen. Sie ahnten nicht, dass sie von Zeugen beobachtet wurden. Polizisten waren schnell vor Ort. Weil es geschneit hatte, brauchten die Beamten nur den frischen Spuren im Schnee bis zum Haus der Täter in Kaltenhausen folgen.

Strafanzeige gestellt

Wie sich herausstellte, waren für den Diebstahl ein angetrunkener Jugendlicher und eine weitere Person verantwortlich. Die Gesetzeshüter konnten das gelbe Ortsschild in einem Zimmer sicherstellen. Für die jungen Männer gab es eine Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Verbindung mit Diebstahl.

Von Frank Bürstenbinder