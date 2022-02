Ortsteile von Brandenburg an der Havel bekommen eigenes Budget

Brandenburg/H

Fischerjakobi, Kartoffelfest, Osterbaumfest oder einfach nur Sommerfest – ganz egal! Die acht Ortsteile bekommen von nun an jeweils ein eigenes Budget für Feste und für kleinere Investitionen.

Brauchtumspflege in Brandenburg an der Havel

Bislang war die Förderung an Kriterien gebunden wie Traditionspflege, Regionalität, historische Bezüge, Brauchtum oder Tourismusförderung. Streng genommen sollten auch nur Ortsteile Geld bekommen, die einen Ortsbeirat haben. Im Paragrafen 46 (4) der Brandenburgischen Kommunalverfassung ist dies geregelt: „Zur Förderung von Vereinen und Verbänden, zur Förderung und für die Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege, des Brauchtums und der Fremdenverkehrsentwicklung sowie für Ehrungen und Jubiläen kann die Gemeindevertretung dem Ortsbeirat Mittel zur Verfügung stellen.“

Nur zwei Ortsteile haben Beiräte

Doch nur Wust und Gollwitz haben in Brandenburg an der Havel Ortsbeiräte. „Die Kommune hatte das bislang immer großzügig gehandhabt und allen Ortsteilen knapp 40.000 Euro zur Verfügung gestellt“, sagt Scheller. Das solle auch so bleiben, das Geld kann frei für Feste und Veranstaltungen genutzt werden.

Nachschlag für Investitionen

Nun bekommen die Ortsteile sogar noch einen Nachschlag – den hat Kämmerer Detlef Reckow unlängst mit den Ortsvorstehern vereinbart. Pro Jahr gibt es weitere 40.000 Euro – 5000 für jeden Ortsteil. Diese Mittel sind für kleinere Investitionen gedacht.

Der Ortsvorsteher von Klein Kreutz René Mahlow (CDU) beispielsweise habe erwogen, für den neuen Radweg nach Saaringen eine „Knorpelschänke“ – einen überdachten Rastplatz – anzuschaffen.

Mittel sind übertragbar

„Wir sind da auch sehr flexibel, die Summen sind auch übertragbar“, sagt Scheller. Wenn sich beispielsweise Mahlenzien und Kirchmöser einig seien, könnten in einem Jahr 10.000 Euro in einem Ortsteil für eine größere Anschaffung verwendet werden, im nächsten Jahr dafür im anderen Ortsteil. „Dadurch sollen die Ortsteile in die Lage versetzt werden, eigenständig investive Maßnahmen durchführen zu können. Die Verwaltung der Mittel erfolgt durch die Fachgruppe Stadtentwicklung.“

Von André Wirsing