Brandenburg/H

Es war eine lange Nacht für die Wahlhelfer, gerade auch in den Ortsteilen. Die Ortsvorsteherwahlen in Plaue und Kirchmöser sowie die Ortsbeiratswahlen in Wust und Gollwitz waren erst am Montagmorgen ausgezählt.

„Teilweise wurde bis morgens um 4 Uhr gezählt, dann kamen die Wahlzettel in das Amt für Statistik und Wahlen, das abgeschottet und gesichert ist. Ab 8 Uhr wurde am Montag weiter ausgezählt“, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa.

So veröffentlichte das Rathaus in der Wahlnacht auch nur Zwischenergebnisse, der Wahlausschuss stellte am Montagnachmittag das vorläufige Zwischenergebnis fest. Dann wird abgewartet, ob Einsprüche oder Beschwerden kommen. Am 3. Juni schließlich verkündet das Gremium das amtliche Endergebnis. Dann werden alle Gewählten von der Wahlbehörde angeschrieben. Ab diesem Zeitpunkt haben die potentiellen Mandatsträger eine Woche Zeit, um zu erklären, ob sie das Mandat annehmen oder eben nicht.

Im Fischerstädtchen Plaue stand Udo Geiseler von der SPD als einziger Bewerber zur Wahl. Einen kommunalpolitischen Namen hat sich der Gymnasiallehrer schon lange über den Historischen Verein, über den Unabhängigen Bürgerverein Plaue und vor allem als engagierter Kulturausschussvorsitzender in der abgelaufenen Wahlperiode gemacht. Immer wieder mischte er sich kompetent vor allem in Fragen des Stadtmuseums ein. Dennoch gelang ihm ohne Konkurrenz mit 77,3 Prozent Zustimmung lediglich ein mittelprächtiges Ergebnis. Der Wiedereinzug in die Stadtverordnetenversammlung blieb ihm verwehrt. In Plaue übernimmt er das Ortsvorsteher-Amt von seiner Vorgängerin Lieselotte Martius (ebenfalls SPD). Beide hatten sich im Vorfeld darauf verständigt, nicht gegeneinander anzutreten.

In Kirchmöser setzte sich der Polizist Carsten Eichmüller (SPD) gegenüber der Amtsinhaberin und Lehrerin Ines Budick (Pro Kirchmöser) mit 55,7 zu 44,3 Prozent durch. Eichmüller gelang auch die Wiederwahl in die Stadtverordnetenversammlung, hier war Ines Budick gar nicht mehr angetreten, weil ihr Bürgerverein gar nicht mehr groß genug ist, um chancenreich flächendeckend anzutreten.

„Ich hätte vielleicht noch mehr Stimmen geholt, aber als SPD-Bewerber hat man derzeit allein wegen der Parteienzugehörigkeit einen Makel“, glaubt Eichmüller. Die Resonanz auf die von ihm und seinem SPD-Ortsverein organisierten Feste, Arbeitseinsätze und Informationsveranstaltungen spricht allerdings eine andere Sprache. Eichmüller will sich nun mit aller Kraft dafür einsetzen, dass Zuzug in den Ortsteil möglich wird. Dazu sollen vor allem die künftigen Baugebiete an der Uferstraße und nahe des Platzes der Einheit zügig entwickelt werden. Er will zudem mindestens vierteljährlich Bürgersprechstunden abhalten, „um die Probleme der Menschen direkt zu erfahren“.

Während in den meisten Ortsteilen die Ortsvorsteher direkt gewählt werden, gibt es in Wust und Gollwitz eine Konstruktion mit Ortsbeiräten, die aus ihrer Mitte den Vorsteher wählen. In Wust hatte seit der Eingemeindung vor 16 Jahren der parteilose Lothar Schmidt das Amt inne. Er war aber nicht wieder angetreten aus Frust darüber, dass er seinen Ortsteil als von der Stadt vernachlässigt gesehen hatte. Nun traten Gerhard Schneider und Bodo Kaßau für die CDU, Matthias Foest und Hartmut Schäfer für die Feuerwehr Wust sowie Karsten Krellenberg als Einzelbewerber an. Er unterlag, die CDU erzielte 49,2 Prozent, die Feuerwehr holte 39,4 Prozent. Der neue Ortsbeirat wird sich wohl auf Kaßau als Ortsvorsteher verständigen, ist zu hören.

Spannend wie immer war es auch bei der Beiratswahl in Gollwitz. Hier gab es vier Bewerber zur Wahl für den dreiköpfigen Ortsbeirat: Der Christdemokrat Andreas Erlecke, die Sozialdemokratin Nicole Näther, der Freidemokrat Andreas Heldt und der parteilose Reinhard Przywara. Letzterer unterlag klar mit nur elf Prozent. Siegerin ist Nicole Näther, die 52,4 Prozent holte. Wahrscheinlich wird sie auch Ortsvorsteherin, ihr CDU-Mitbewerber Erlecke hat ihr im Wahlkampf wiederholt Unterstützung zugesagt.

2014 war sie mit Heldt allein im Ortsbeirat, wegen des Stimmenpatts bei der Wahl, musste das Los zu ihren Gunsten entscheiden. Vor den jetzigen Wahlen hatte Heldt zumindest missverständliche bis zweifelhafte Wahlwerbung betrieben. Er versprach quasi im Gegenzug zu Stimmen für ihn freien Zugang zum See über sein Grundstück sowie Nutzung seiner Scheune für Feierlichkeiten des Dorfes. Das hatten ihm auch öffentlich Parteifreunde überlgenommen. Und am Ende wohl nicht nur sie, sondern auch ein großer Anteil an Wählern. Heldt bekam lediglich 134 Stimmen, seine Dauerkonkurrentin hingegen 411 Stimmen.

Von André Wirsing