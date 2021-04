Brandenburg/H

Die Arbeiten für den Bau der Ortsumfahrung Schmerzke werden im Mai öffentlich ausgeschrieben, die Vergabeunterlagen sind fertig, sagt der zuständige Planer im Landesbetrieb Straßenwesen, Frank Schmidt. „Im Oktober ist dann offiziell Baubeginn, wir planen mit zwei Jahren Bauzeit.“

Schwieriger Untergrund

Die Baufelder seien teilweise schon frei gemacht, doch sei der Bau nicht ganz einfach, schließlich müssten beispielsweise der Große Stechgraben und das morastige Piperfenn überwunden werden. Auch hier müsse der Landesbetrieb losweise ausschreiben, insgesamt sind es acht große Positionen für den 3,3 Kilometer langen Abschnitt der dreistreifig für 12,2 Millionen Euro gebaut wird.

Am großen Knoten geht’s los

Die neue Streckenführung der B 102 hinter Schmerzke entlang ist momentan nur durch die Markierungsstangen sichtbar. Quelle: Rüdiger Böhme

Begonnen werde am Knotenpunkt der Bundesstraßen 1 und 102, Schmidt hat dazu auch „ein intensives Gespräch“ mit der Leitung des Einkaufszentrums Wust geführt. „Die Vollsperrung der B 1 wird sechs Wochen dauern, wir hoffen und drängen darauf, dass die Zeit nicht ganz beansprucht wird.“

Auch werde die Erreichbarkeit der A-2-Anschlussstelle Brandenburg jederzeit gewährleistet sein.

Halbseitige Sperrung

Der Knoten B 1/102 wird einschließlich Lichtsignalanlage komplett umgebaut. Zudem werden alle Medien wie Trinkwasser, Abwasser, Strom und Telekommunikation neu verlegt. Deshalb müsse man mit halbseitiger Sperrung auch auf der B 102 arbeiten.

Trasse steht lange fest

Dann geht es entlang der Belziger Chaussee in Richtung Süden weiter, bevor die „Todeskurve“ westlich durchschnitten wird, von da an beschreibt die neue Umfahrung einen weiten Bogen um Schmerzke, kreuzt die Rietzer Straße und schließt am Piperfenn an den bereits fertig gestellten Abschnitt bis zur Autobahn an.

Umleitung für die Rietzer

Weitere Hemmnisse für den fließenden Verkehr werde es bei der Baumaßnahme lediglich beim Kreuzen der Rietzer Straße geben. „Da werden die Rietzer einige Zeit die Umleitung über die Landesstraße 88 nehmen müssen.

Die Ortsumfahrung soll im Oktober 2023 fertiggestellt sein.

